Community Shield : Arsenal bat Manchester City et remporte le trophée une 17e fois

Manchester City a été battu par Arsenal dans la rencontre de la finale de Community Shield dimanche 06 août 2023 au stade de Wembley. Au terme d'un match fou, les Gunners ont renversé sur le fil, les Cityzens et s’imposent aux tirs au but.

Arsenal vient à bout de Man City vainqueur dans la Community Shield

Une très belle affiche avant le début de la saison de Premier League 2023-2024. Manchester City qui a affronté Arsenal pour la rencontre du Community Shield a été battu dans les séances de tirs au but. Entre le champion en titre de la Premier League Manchester City et son dauphin Arsenal, le match a été Equilibre et s'est soldé par un score de 1 but partout.

En effet, tout s'est fait en seconde mi-temps. Les mancuniens multipliaent les assauts pour prendre l'avantage sans grand succès. Mais c'est à la 77ème minute que City a ouvert le score. Sur un contre, Kevin De Bruyne a relancé Cole Palmer qui n'a pas hésité à envoyer un missile dans la lucarne gauche du gardien Aaron Ramsdale (1-0, 77e).

Mené ainsi au score, le club londonien, ne s'est pas laissé abattre. Les protégés de Mikel Arteta ont poursuivi les assauts afin de revenir au score. Alors, dans le temps additionnel, Arsenal a pu égaliser grâce à une frappe de Leandro Trossard finit au fond des filets (90e +11e).

Le match nul a conduit les équipes aux séances de tirs au but. Et c’est Arsenal qui finit par prendre le dessus par 4 tirs réussis contre seul pour Manchester City (4-1).