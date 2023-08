Le président Alassane Ouattara a appelé ce dimanche à une élection apaisée dans le cadre des municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain.

Municipales et régionales 2023: Alassane Ouattara appelle à un scrutin apaisé

Dans son message adressé à la nation ce dimanche 6 aout, veille de la célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance de la Côte, le président Alassane Ouattara a appelé la tenue d'élections municipales et régionales apaisées. Le Chef de l'Etat a invité tous les acteurs impliqués dans ce processus électoral à œuvrer de concert afin de ces élections se déroulent dans la paix et dans la solidarité.

C'est en effet un message envoyé à toute la classe politique avant le début de la campagne électorale prévue dans les prochains jours. Ces élections vont se dérouler dans 31 régions et 200 communes de la Côte d'Ivoire et les bureaux de vote seront ouverts à 8h, et clos à 18h.

Initialement prévues pour octobre 2023, ces élections locales couplées ont été avancées, en raison de l’organisation de la Coupe d'Afrique des nations, Côte d'Ivoire 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 (CAF) et le tirage au sort des poules courant septembre 2023.