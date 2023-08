Décès de Bédié : Kouakou Gnrangbé rassure qu'il «n'y aura pas d'implosion au PDCI»

Le PDCI-RDA ne va pas imploser suite à la disparition inopinée de son leader charismatique, le président Henri Konan Bédié. C'est ce qu'a confié Jean Kouakou Gnrangbé, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

Décès de Bédié : Le PDCI ne va pas imploser, assure Jean Kouakou Gnrangbé

Le 1er août 2023 restera gravé dans l'histoire de la République de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié a rendu l'âme à 89 ans à la Polyclinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) de Cocody des suites d'un malaise . Suite à ce décès inopiné, le président de la République a décrété un deuil national de dix jours du 2 au 11 août.

Au sein de sa formation politique, le PDCI-RDA, c'est l'émoi et la consternation. À la permanence du parti à Yamoussoukro, le vice-président Jean Kouakou Gnrangbé s'est entretenu avec les militants. Après avoir annoncé la triste nouvelle aux militants, il a exhorté chacun dans son entourage à travailler pour la victoire du parti aux municipales et régionales du 2 septembre 2023.

Face aux doutes sur l'avenir du PDCI après le décès du président Henri Konan Bédié, le vice-président a tenu à rassurer. Pour Jean Kouakou Gnrangbé, il n'y a aucun risque d'implosion du PDCI. Le parti restera debout et solidaire et s'alignera pour toutes les échéances électorales en Côte d'Ivoire, a-t-il dit en substance.

« Soyons fortifiés, je suis venu vous le dire, soyons fortifiés. Je voudrais vous dire que dans cette situation, c’est difficile, c’est difficile, mais ne baissons pas les bras, ne relâchons pas. Les candidats qui s’en vont à cette bataille politique, c’est Bédié qui les a choisis. C’est pourquoi, nous pensons que le meilleur cadeau, le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Bédié, c’est de faire en sorte qu’on sorte victorieux. Alors mobilisons-nous, soyons unis, engagés, volontaires pour la victoire » , a-t-il déclaré.

Et Jean Kouakou Gnrangbé de poursuivre : « Ceux qui vous disent que le PDCI va imploser, c’est faux. Restons tranquilles, faisons notre travail ici, ne relâchons pas, mobilisons-nous. Notre objectif, c’est la victoire et la victoire se gagne ensemble et je compte beaucoup sur vous. Car si nous ne gagnons pas, nous allons avoir deux défaites. Mais ils seront déçus et humiliés au nom de Jésus. »