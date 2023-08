Samuel Eto'o : son fils Étienne lui apporte son soutien dans l'enquête ouverte par la CAF

Le président de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o fait l'objet d'une enquête ouverte par la Confédération africaine de football (CAF). À l'annonce de cette affaire, l'ancien buteur du FC Barcelone a reçu le soutien de son fils Étienne Eto'o qui l'a d'ailleurs bien défendu.

Étienne, le fils de Samuel Eto'o défend son père dans l'enquête ouverte par la CAF

Visé dans une enquête ouverte par la CAF, l'ex-international camerounais Samuel Eto'o est bien soutenu par da famille. Et pour cause, son fils Étienne lui a adressé un message de réconfort. En effet, le jeune Étienne Eto'o ne comprends pas pourquoi les gensven veulent à son père malgré tout le travail titanesque qu'il abat à la tête de la fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Dans un message, le fils aîné de la légende du football africain Samuel Eto'o, a déploré ce comportement inapproprié de ses compatriotes et a invité son père à la sérénité.

Lire la réaction d’Etienne Eto’o après la lettre de la CAF pour une enquête visant son père, Samuel Eto’o

« C'est incroyable de voir comment les gens auxquels tu as permis d’être sur la carte du monde veulent te jeter par terre. J'ai eu la chance d'aller jouer avec l'équipe nationale depuis 2018. Avant, on ne voyait pas le président de la fédération, même pas en photo. Il ne prenait même pas la peine d'aller nous voir une seule fois, ni un petit message de motivation, rien du tout. Aujourd'hui, toi tu fais pas un seul jour dans le même pays, tu ne vois presque jamais ta famille pour pouvoir assister à tous les rendez-vous où tu dois représenté valablement Cameroun. Avant, on partait dormir dans des endroits où nous n'avions pas d'eau pour nous doucher, ni pour aller aux toilettes. Nous nous lavions les dents avec des bouteilles d'eau et nous n'avions même pas de lumière pour voir, charger nos téléphones ou simplement pour qu’on puisse nous faire à manger. Avec toi, tout cela a changé.

Les joueurs sont payés, nous avons le confort nécessaire pour aller à l'équipe nationale avec tout à notre disposition. En plus de beaucoup d'autres choses qui changent dans notre pays. Et pourtant les gens n'arrêtent pas de te critiquer. Il y a deux ans, personne ne parlait de la fédération. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient peut-être subventionnés par eux. Aujourd'hui, on dirait que t'es la pire personne du monde, le pire président. Tout ce que tu fais est mal vu aux yeux des Camerounais. Mon père n'est pas parfait, loin de là, il se trompe aussi souvent. Mais comme tout le monde, personne n’est parfait. Ce que je peux vous assurer c'est que ce qu'il fait c'est pour le bien de la majorité. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. La limite est franchie. Ils sont entrent de franchir la limite du respect. T'es le plus grand que le Cameroun n’ait jamais vu et que le Cameroun verra et personne ne te l'enlèvera. Soit fier que les gens essayent de critiquer ta vie, cela signifie qu’elle est beaucoup plus intéressante que la leur. Je t’aime papa ».