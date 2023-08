Al Nassr: Seko Fofana et Ghislain Konan remportent la Coupe Arabe des Clubs Champions

Seko Fofana et Ghislain Konan ont remporté la Coupe Arabe des Clubs Champions avec Al Nassr.

Arabie Saoudite : Seko Fofana et Ghislain Konan vainqueurs de la Coupe Arabe des Clubs Champions

Al Nassr et Al Hilal disputaient samedi la finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Ce choc de titans a été remporté par Al Nassr 2-1 grâce à un doublé retentissent de sa star vedette Cristiano Ronaldo. Titulaire au coup d'envoi, Seko Fofana a disputé toute la rencontre jusqu'en prolongation. Son compatriote en club et en sélection, Ghislain Konan a eu droit aux 40 dernières minutes de cette finale.

Avec cette victoire, Al Nass enrichit son armoire un nouveau trophée. Les internationaux Ivoiriens, Seko Fofana et Ghislain Konan s'offrent quant à eux, leur premier sacre avec les Jaune et Bleu. Un titre particulier pour l'ancien capitaine des Sang et Or qui vient de signer avec le club basé à Riyad il y a seulement semaines. Un début rêvé pour le véloce milieu de terrain des Eléphant