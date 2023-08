Al-Hilal : un salaire énorme pour Neymar, les avantages du joueur dans le ce club saoudien

Annoncé sur le départ, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain (PSG)Neymar Jr va finalement rejoindre l’Arabie Saoudite, dans le club Al-Hilal. Ainsi au sein du club saoudien, le joueur va empocher un salaire astronomique et plusieurs autres avantages.

En plus de son salaire XXL, Neymar a plusieurs autres avantages à Al-Hilal

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr file dans l’un des plus grands clubs en Arabie Saoudite. Il a signé un contrat de deux saisons avec Al-Hilal où il va empocher un salaire d'environ 100 millions d’euros. Mais ce montant pourrait connaître d’évolution et atteindre 120 millions d’euros avec tous les bonus, selon les informations rapportées par des sources proches du nouveau club du brésilien, au média sportif FM.

L’international auriverde qui sera désormais mis à la disposition d’Al-Hilal, aura en plus de son salaire, plusieurs autres avantages. En effet, le club saoudien a voulu faire des sacrifices pour s’offrir les services du numéro 10 brésilien. A l’instar de Cristiano Ronaldo, Ney aura à sa disposition, un avion privé. Il a également la possibilité de vivre avec sa compagne Bruna Biancardi même sans s’être officiellement mariés bien que cela soit interdit en Arabie saoudite. Une maison très vaste lui sera octroyée avec tout le personnel adéquat et qualifié.

Il est aussi prévu des primes de victoire pour star brésilienne. En réalité, l’ancien joueur du FC Barcelone va recevoir dans son compte bancaire un virement d’environ 80 000 euros pour chaque match remporté par Al-Hilal. Et ce n’est pas tout, pour chaque publication ou story sur des sujets concernant le club saoudien sur ses réseaux sociaux, le joueur gagnera aussi environ 500 000 euros.

En signant à Al-Hilal, Neymar Jr rejoint Kalidou Koulibaly dans la même équipe. Il va rencontrer également d’autres star de classe mondiale de football qui évoluent dans la Saudi Pro League. On peut noter essentiellement CR7 et Sadio Mané à Al Nassr ou Roberto Firmino, Riyad Mahrez et Edouard Mendy à Al-Alhi ou encore Karim Benzema à Al-Ittihad…