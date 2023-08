« Je veux écrire une nouvelle histoire », les premiers mots de Neymar à Al-Hilal

Après l'officialisation de son transfert en Arabie Saoudite à Al-Hilal, Neymar Jr a livré ses premiers mots.

Neymar Jr livre ses premiers mots à Al-Hilal

Il n'est plus un joueur de Paris Saint-Germain (PSG). L'international brésilien Neymar Jr puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, a été transféré en Arabie Saoudite où il évoluera avec le club d'Al-Hilal. Il a signé un contrat pour les deux prochaines saisons de Saudi Professional League.

Ainsi, juste après la signature de son contrat, l'ancien crack de Santos a livré ses premières impressions. À l'en croire, c'est toute une nouvelle histoire qu'il compte écrire au sein du club saoudien.

« Je veux écrire une nouvelle histoire, et la Saudi Professional League a une énergie formidable et des joueurs de qualité, et elle est en pleine croissance en ce moment, donc je pense que c’est l’endroit idéal », a-t-il fait savoir sur les réseaux officiels du club saoudien.

Le désormais ancien joueur de club de la capitale française, n'a pas manqué de laisser quelques mots sur son site officiel. « Al-Hilal est un club gigantesque avec des supporters fantastiques, et c’est le meilleur d’Asie. J’aime gagner et marquer des buts, et j’ai l’intention de continuer à le faire en Arabie saoudite et avec Al-Hilal », peut-on lire sur sa plateforme.

À noter qu'avec ce transfert, personne n'est sortie perdante. Une opération qui permet aux champions de France en titre de toucher entre 90 et 100 M€. Pour ce qui est de l'ancien joueur du FC Barcelone, il va recevoir un salaire de plus de 300 M€ sur deux ans.

Il s'agit en effet, du plus gros contrat que l'Auriverde vient de signer dans sa carrière et aussi la plus belle recrue de l'histoire de Al-Hilal. De son côté, le PSG se réjouit également d'avoir conclu une si belle affaire à un tarif aussi inespéré.

En attendant sa présentation officielle aux fans de Al-Hilal et son premier match, Ney s'engage déjà à faire son possible pour aider l'équipe à relever les plus grands défis.