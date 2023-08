La Commission électorale indépendante (CEI) a maintenu au 17 août, la date limite de réception des dossiers de candidatures aux élections sénatoriales du 16 septembre 2023.

Sénatoriales 2023 : La CEI maintient la date limite de dépôt des candidatures au 17 août

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce mardi 15 août, la Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé la date limite de la réception des dossiers de candidatures aux élections sénatoriales demeure le Jeudi 17 août 2023 à 17h précises, délai de rigueur.

''La Commission Électorale Indépendante compte sur la responsabilité et le civisme de tous et toutes pour le respect scrupuleux de la date du jeudi 17 août 2023'', précise le communiqué de la CEI. Ce rappel important aux partis et groupements politiques intervient à 48h de la deadline.

Avant ces élections sénatoriales, les Ivoiriens seront aux urnes pour renouveler le parlement et les conseils régionaux. Dans ce cadre, le président Alassane Ouattara avait lancé un appel aux acteurs impliqués.

Le Chef de l'Etat avait souhaité que ces élections régionales, municipales et sénatoriales se déroulent dans un climat de paix et de fraternité, gage de consolidation des acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire. C’était dans le cadre de son discours à la nation, le 06 août 2023.