Mercato : après Neymar, un autre joueur du PSG file en Asie

Juste après le départ de Neymar Jr, un autre joueur de Paris Saint-Germain (PSG) vient d'être transféré en Asie.

Abdou Diallo rejoint Al-Arabi Sports Club au Qatar

Alors qu'il a intégrer l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain (PSG), le défenseur franco-sénégalais Abdou Diallo vient de rejoindre le Qatar pour un transfert définitif. Il évoluera désormais à Al-Arabi Sports Club. C'est l'information publiée sur le site officiel du club de la capitale française en soirée du mardi 15 août 2023.

Il s'agit d'un nouveau transfert qui n'a pas fait grand bruit comme celui du brésilien Neymar Jr. Mais le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a informé les fans du Parc des princes, du départ du natif de Tours en Asie et en a également profité pour lui souhaiter bonne suite de carrière.

A l'annonce de son départ, le désormais ancien pensionnaire de PSG n'a pas manqué de réagir. Dans une publication, il a exprimé toute sa reconnaissance et se dit fier d'avoir participé au rayonnement du club de la capitale. « Loin des yeux, près du cœur. Je serai à jamais Parisien et reconnaissant d’avoir porté ce maillot », a indiqué Abdou Diallo. Le transfert du joueur de 27 ans a coûté 15 millions d'euros.

Le défenseur polyvalent aura disputé un total de 75 matches sous les couleurs Jaune et Noir. Avec le club francilien, l'international sénégalais a remporté 7 trophées : 2 Championnats de France (2020 et 2022), 2 Coupes de France (2020 et 2021), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 2 Trophée des champions (2019 et 2020).

Pour rappel, Abdou Diallo a d'abord joué pour la France dans l'équipe des Espoirs où il a été capitaine avant de choisir évoluer avec la sélection sénégalaise. Ainsi, avec les Lions de la Teranga, il compte déjà 23 sélections et une Coupe d’Afrique des Nations (CAN Cameroun 2021).