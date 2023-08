Côte d’Ivoire : Le festival "Gesco ma Cité'' s’engage dans le social

Après les succès retentissants des première et deuxième éditions du "Festival Gesco ma Cité", la plateforme associative ''Gesco ma Cité'' remet le couvert. Le commissaire général de l'événement, Ange Kévin Kouassi, a livré les grands axes de l’événement su cours d’un échange avec la presse.

3e édition du "Festival Gesco ma Cité" : Des familles démunies soulagées

Entouré du Chargé de partenariat Djédjé Tito, et du Chargé de communication, Kouamé Clovis, Ange Kévin Kouassi a donné des détails sur les contours de la troisième édition. Celle-ci débutera le 19 août 2023 avec le volet social. A ce niveau, plusieurs activités seront au menu.

Ce sont entre autres, la distribution de vivres et non vivres à des familles, la remise de kits scolaires à des enfants (élèves) dans le besoin. Tout ceci, contenu dans un concept social dénommé " hôpital Gesco ma Cité", qui consistera à collecter des poches de sang. "Pour l'édition précédente, nous avons collecté 350 poches de sang. Cette année , nous promettons aller au delà..." a indiqué Ange Kouassi. Une campagne de dépistage du diabète.est également prévue.

Dans son intervention, le commissaire général a insisté sur l'aspect sécuritaire qui sera de mise au cours de ce festival.

Comme lors des précédentes éditions, il est prévu un panel qui sera animé par des experts du ministère de l'Assainissement. Ces derniers viendront entretenir la jeunesse, les leaders communautaires, etc. Le thème retenu pour ce panel est "la salubrité urbaine et pollutions plastiques". L'association a invite les habitants de Gesco à des opérations d'assainissement, de salubrité et de nettoyage de leurs quartiers et ruelles.

L' apothéose du festival sera marquée les 8, 9 et 10 septembre par la mise à l'honneur du peuple Guéré, un tournoi de football regroupant les sportifs issus des 27 sous-quartiers de Yopougon-Gesco et des concerts géants gratuits.

En effet, Gesco étant une mosaïque que peuples, les organisateurs mettre à chaque édition un peuple à l'honneur. Après les Gouro, l'année dernière, c'est le peuple Guéré qui sera à l'honneur cette année. Les chansonniers et vedettes de ce groupe ethnique de l'Ouest ivoirien seront en prestation.

Au cours de ce festival, il y aura des stands culinaires sur le site pour des séances de dégustation. Le football est l'une des particularités du festival. Cette année encore, il réunira les sportifs des 27 sous-quartiers de Gesco. "Le football étant un facteur de rapprochement, nous allons rassembler les jeunes pour les sensibilisation et leurs inculquer de bonnes valeurs et des messages de cohésion", a ajouté le conférencier.

Après avoir remercié les partenaires du festival, à savoir la mairie de Yopougon, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Assainissement, le Centre national de transfusion sanguine, le PNUD, Ange Kévin Kouassi n'a pas manqué de préciser que des distinctions seront décernées à des personnes issues de plusieurs corps de métiers, qui par leurs actions, ont toujours tirer le festival vers le haut.

Un festival coloré dans l'ensemble. D'où le souhait pour les promoteurs de voir plus les mécènes venir s'associer à leurs actions.

Notons que le concept "Gesco ma Cité" a été initié dans l'optique de rassembler toute la jeunesse de Yopougon - Gesco autour de l'idéal de la salubrité, la cohésion, du vivre ensemble, de la mise en valeur des atouts du quartier.