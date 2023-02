Semaine nationale des arts et de la culture : Des acteurs culturels formés

En marge de la Semaine nationale des arts et de la culture (Snac), une session d'information et de formation s'est tenue ce mercredi 22 février 2023 à la salle de conférence Alassane Ouattara de la préfecture de Korhogo.

En marge de la Semaine nationale des arts et de la culture (Snac) qui se déroule du 23 au 25 février 2023 à Korhogo, la direction générale du Burida a organisé en collaboration avec le prefet de la région du Poro et sous la présidence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, une session de formation à l'endroit des artistes, des producteurs et des utilisateurs des œuvres littéraires et artistiques de ladite région sur plusieurs thèmes relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins.

Cette session d'information et de formation a vu la participation effective la ministre de la Culture, du préfet de région, du député, du représentant du président du conseil général, et du maire de la commune hôte.

Dans son intervention, la ministre a félicité le directeur général du Burida, Ouattara Karim, pour l'initiative de la session dont l'importance est saisissante. En sus, elle a présenté les grandes lignes de la feuille de route de son ministère au titre de l'année 2022.

Françoise Remarck a également insisté sur l'espoir suscité par la signature par le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, du décret portant statut de l'artiste. Enfin, elle a invité tous les auditeurs du jour à prendre une part active à la SNAC dont l'une des innovations porte sur la détection des nouveaux talents. Les talents détectés bénéficieront d'un enregistrement des œuvres grâce au studio mobile qui sera installé sur le site de l'événement.

L’auditoire des 95 artistes de toutes les catégories d'art, producteurs, utilisateurs d'œuvres (propriétaires et gérants de maquis, de restaurants, de salons de coiffure, d'hôtels, des compagnies de transport terrestres…) présents à la session du jour, a été entretenu sur les fondamentaux du droit d'auteur et des droits voisins ; les principes de l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques ; le rôle du Burida dans la gestion des œuvres littéraires et artistiques ; l'importance et les conditions de la déclaration des œuvres au Burida ; les principes de la répartition des droits ; les outils innovants de gestion et de communication mis en place par le Burida et les actions sociales du Burida au profit de ses membres.

Pour sa part, le directeur général du Burida a présenté la vision de son institution au profit de tous les acteurs de la création littéraire et artistique. Il a aussi sensibilisé sur l'importance de la déclaration des œuvres auprès du Burida. "Un artiste ne peut bénéficier d'aucun paiement de droit d'auteur sur une œuvre non déclarée au Burida", a rappelé avec instance Ouattara Karim.

