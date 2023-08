Hugues Fabrice Zango a offert la première médaille d'Or de l'histoire de la compétition au Burkina Faso. L'athlète a été sacré au triple saut au championnat du monde d’athlétisme à Budapest en Hongrie.

Mondiaux d'athlétisme : Hugues Fabrice Zango offre la 1ère médaille d'Or de l'histoire au Burkina Faso

Hugues Fabrice Zango était attendu et il a répondu présent. Déjà médaillé de bronze aux à Tokyo l'an passé, le Burkinabè est enfin champion du monde au triple saut masculin. L'athlète a livré un concours de haut niveau avec quatre sauts à plus de 17,20 m.

Une performance qui lui de s'emparer de la médaille d'or devant deux Cubains, Lazaro Martinez, médaillé d'argent avec un triple bond mesuré à 17,41 m et Cristian Napoles, qui a réalisé un centimètre de moins (17,40 m), son record. Et Hugues Fabrice Zango entre ainsi dans l'histoire non seulement en devenant champion du monde, mais aussi en offrant la première médaille d'Or de l’histoire au BurkinaFaso aux mondiaux d'athlétisme.

Un sacre qu'il ne serait près d'oublier. Le nouveau champion du monde a été félicité par le Capitaine Ibrahim Traoré. "Félicitations à Hugues Fabrice Zango, qui a décroché ce soir la médaille d'or aux Championnats mondiaux d’athlétisme 2023 à Budapest avec une performance de 17m 64 au triple saut. En portant si haut le flambeau du Burkina Faso, il fait briller aux yeux du monde l'image d'une nation résiliente et combative", a réagi le président de transition du Faso.