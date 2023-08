Laurent Gbagbo ne compte plus diriger la Côte d'Ivoire un jour. En conférence de presse mardi au siège du PPA-CI à Abidjan, l'ancien Chef de l'Etat a laissé entendre qu'il n'envisage plus "être président de la République" dans le futur.

Laurent Gbagbo n'envisage plus diriger la Côte d'Ivoire un jour !

C'est une annonce qui va changer beaucoup de données sur l'échiquier politique ivoirien. Ancien président et leader de la gauche ivoirienne, Laurent Gbagbo ne compte plus diriger la Côte d'Ivoire un jour. De retour au bercail après son procès à la CPI, l'ancien Chef de l'Etat était toujours perçu comme un présidentiable. Mais en coulisse, le natif de Gagnoa a déposé les armes.

Face à la presse mardi au siège de son parti à Abidjan, Laurent Gbagbo a clairement indiqué qu'il a tourné la page. S'il ne va pas quitter la politique, c'est clair que le père du député Michel Gbagbo ne briguera plus la magistrature suprême.

« Je ne suis plus en envie d'être président de la République. C'est-à-dire que maintenant, si je suis président, c'est que c'est un devoir que mes camarades me demandent d'accomplir. Moi j'ai fait ma part. Et je suis fier d'avoir été là au moment où c'était la guerre » , s'est exprimé Laurent Gbagbo.

Et de nuancer, « si mes camarades avec qui je me bats, estiment qu'il n'y a pas mieux que moi pour les échéances à venir, alors on se prépare mais ce n'est plus une obsession ». Une déclaration qui surprend plus d'un puisqu'il y a encore quelques mois, on soupçonnait la candidature à la prochaine présidentielle, des trois les figures incontournables de la scène politique ivoirienne de ces dernières décennies.

Peut-être que le décès inopiné d'Henri Konan Bédié le 1er août dernier a eu une incidence dans la prise de la décision. Au PPA-CI, la course à la succession de Gbagbo est désormais lancée.