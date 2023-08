Mali : Audience au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogue, a reçu le mardi 22 août 2023 en audience une délégation de l'Ong Mercy Corps.

Une délégation de l'Ong Mercy Corps en audience au Ministère de la justice

En effet, plusieurs actions et valeurs de cette organisation internationale ont été présentées. Créée dans les 78 en réponse au génocide cambodgien, Mercy Corps contribue à la promotion de la justice et du développement à travers le monde. L'ong, dispose en son sein plus de 5 400 employés répartis dans plus de 40 pays et 5 régions. Elle milite essentiellement au respect, à l'intégrité et à l'honnêteté.

À cet effet, le but de l'audience a été sous plusieurs aspects. En premier lieu, il était question de la présentation des activités et la portée de l'Ong au Ministère et ensuite, l'accompagnement de cette Ong pour le succès de leurs initiatives au Mali. Ainsi , Le Ministre Mamoudou Kassogue a réitéré sa volonté d'accompagner toute entreprise contribuant au renforcement de la justice malienne et au développement durable de la nation.