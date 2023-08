Gbagbo : "Mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne"

Laurent Gbagbo s'est exprimé sans langue de bois devant la presse le mardi 22 août 2023 au siège de son parti. Le fondateur du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a profité de l'occasion pour répondre à ceux qui l'accusent d'avoir abandonné l'opposition ivoirienne.

Laurent Gbagbo : "Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir"

Annoncée en grande pompe il y a quelques jours, la conférence de presse de Laurent Gbagbo a eu lieu le mardi 22 août au siège du PPA-CI. L'ancien président ivoirien a été interrogé sur son inaction pour réorganiser l'opposition en Côte d'Ivoire. Le "Woody" de Mama a clairement affirmé que son rôle n'est pas de remettre les opposants en ordre de bataille.

"Mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui Gbagbo, il n'a pas organisé la gauche. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça qui est mon rôle. Je crois qu'il ne faut pas vous tromper. Chacun des responsables de partis, leur rôle est de conduire leurs partis au pouvoir. C'est tout", a clarifié Laurent Gbagbo.

Par ailleurs, l'ex-compagnon de Simone Gbagbo a révélé qu'il n'est pas intéressé par la reconquête du pouvoir d'État. "Je ne suis plus en envie d'être président de la République. C'est-à-dire que maintenant, si je suis président, c'est que c'est un devoir que mes camarades me demandent d'accomplir. Moi j'ai fait ma part. Et je suis fier d'avoir été là au moment où c'était la guerre (…) si mes camarades avec qui je me bats estiment qu'il n'y a pas mieux que moi pour les échéances à venir, alors on se prépare, mais ce n'est plus une obsession", a expliqué le patron du PPA-CI.