Clash Booba-Didi B : La justice pour régler l’affaire

Le rappeur français Booba, qui est le producteur de Didi B depuis 2021, pourrait se retrouver devant les tribunaux très bientôt. C’est un message adressé par B20 via une Story sur Instagram au rappeur ivoirien qui le confirme.

Booba et Didi B bientôt devant les tribunaux

Ce n’est plus un secret de polichinelle. Plus rien ne va entre le rappeur français, Booba et son poulain ivoirien, Didi B. Depuis plusieurs mois maintenant, les tensions sont vives entre le patron du label 92i et Mojaveli. Pour cause, le rappeur ivoirien a fait des featurings avec les artistes français Dadju et Franglish que le Duc de Boulogne ne porte pas dans son cœur et qui sont les proches de son ennemi juré, Gims.

Les internautes ont également assisté à des empoignades verbales sur les réseaux sociaux entre B20 et Diyilem. Même ces derniers jours, kopp a encore livré des messages privés en mettant en doute l’impact commercial des feats de Didi B, soulignant au passage son absence de certification.

Alors que les relations ne sont plus au beau fixe entre les deux hommes, les Avocats du rappeur ivoirien entrent à présent en jeu. Ce qui présage déjà une action en justice contre Booba. Dans une Story sur son compte Instagram, le Duc de Boulogne a laissé entendre dans un post que son protégé lui avait envoyé ses Avocats. ‘’Didibofficial Et toi tu oses m’envoyer tes avocats. On va voir qui a la meilleure défense du coup’’, écrit-il. Il reste à savoir dorénavant quelle tournure juridique va prendre cette affaire qui oppose l’enfant du 92 à Paris et à l’un de ses chouchous de son écurie.