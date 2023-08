Vidéo de l’évacuation du corps d'Evgueni Prigojine et ses soldats de Wagner de l'avion Embraer

Ce matin, les corps d’Evgueni Prigojine et de ses soldats de la milice Wagner retrouvés dans le crash de l'avion Embraer Legacy 600 ont été évacués vers la morgue de Tver. Cette opération délicate a été effectuée avec le plus grand soin pour permettre un examen médico-légal approprié.

Le corps d'Evgueni Prigojine envoyé à la morgue de Tver

Tôt dans la matinée, deux bus ont quitté les lieux du drame à 6 heures précises. À leur bord, les corps des personnes tragiquement décédées dans cet accident aérien, dont Evgueni Prigojine, patron de la société de sécurité privée Wagner. L'objectif de ce transport est de mener des examens médico-légaux qui permettront de déterminer les causes précises du décès de ces victimes et d'apporter des réponses aux familles en deuil.

Selon les informations préliminaires, les corps ont été emmenés à la morgue de Tver, située rue Bobkov. Cette institution dispose d'un bureau d'expertise médico-légale qui joue un rôle crucial dans la clarification des circonstances entourant des incidents tragiques.

Les médias locaux et nationaux suivent de près cette évacuation des victimes, témoignant ainsi de l'importance de faire toute la lumière sur ce crash de l’avion d’Evgueni Prigojine. Les enquêteurs et les experts médicaux travaillent sans relâche pour recueillir des données et des éléments qui permettront de comprendre les causes de cet accident aérien et de rendre hommage aux victimes.

Les contours de la mort du patron de Wagner

Ce drame arrive après qu’Evgueni Prigojine, se croyant tout-puissant, avait dirigé une horde de soldats vers la capitale russe, dans le cadre d’une rébellion contre le ministre de la Défense. Le Président russe Vladimir Poutine avait traité cet acte de trahison, ce qui fait planer des soupçons de son implication dans la mort de son ancien partenaire à travers Wagner. Pour plusieurs analystes, Prigojine qui était en première ligne côté russe dans la guerre contre l'Ukraine a sans doute été retournée par les ennemis de la Russie. La réaction accusatoire du Président Américain Joe Baden pourrait accréditer cette version.

Le Président des États-Unis a posté un doigt accusateur contre le kremlin après l'officialisation de la mort d'Evgueni Prigojine. "Je ne sais pas encore tout à fait ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose".

Le problème avec Evgueni Prigojine est arrivé lorsque le ministère de la défense russe a demandé le reversement de l’effectif de la puissante milice sous le contrôle de l’armée russe. Evgueni Prigojine refusait un tel dépouillement, ce qui a exacerbé les tensions entre lui et l’homme fort de l’armée russe. Sa mort en apparence accidentelle est pour beaucoup un règlement de compte d’autant plus que Prigojine n’avait pas respecté les accords avec les autorités russes lui demandant d’être discret après sa rébellion de 24h contre l’armée de son pays.

Peu avant sa mort, le sulfureux homme d’affaires s’était affiché dans une vidéo dans le Sahel. Ces images de son appel aux candidats à rejoindre sa milice Wagner seront les dernières.