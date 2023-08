Thierry Henry nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

L'ancien international français Thierry Henry, est nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ainsi en a décidé la Fédération Française de Football (FFF), pour les deux (02) prochaines années.

Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoirs pour 02 ans

En remplacement de Sylvain Ripoll, l'ex avant-centre français Thierry Henry est nommé pour assurer le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Selon la Fédération française de football (FFF), l'ancienne gloire d'Arsenal FC aura pour charge de diriger les bleuets pour la campagne de qualifications de l'Euro U21 2025 et surtout les Jeux Olympiques (JO) Paris 2024, objectif majeur pour la Fédération.

« La Fédération Française de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Thierry Henry à la fonction de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour une durée de deux ans, jusqu’en 2025. Gérald Baticle rejoindra le staff de Thierry Henry en tant qu’entraîneur adjoint. Réuni ce jour, le comité exécutif de la FFF a pris la décision de nommer Thierry Henry, au terme d’une phase d’échanges menés par un comité de sélection, et sur proposition de ce dernier. Composé de Marc Keller, responsable des sélections nationales au sein du Comex, de Hubert Fournier, directeur technique national, et de Philippe Diallo, président de la FFF, celui-ci a étudié plusieurs profils de techniciens français. La FFF tient à saluer la grande qualité professionnelle et humaine des différents candidats. Thierry Henry dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’UEFA Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (25 juillet – 10 août), objectif majeur de la Fédération. Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 dévoilera sa première liste de joueurs le jeudi 31 août, pour les deux prochains matches de l’équipe de France Espoirs, face au Danemark, en amical (le jeudi 7 septembre à Nancy) et en Slovénie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025 (le lundi 11 septembre à Koper) », peut-on lire dans le communiqué de la FFF.

Faut-il le rappeler, l'ancien attaquant de FC Barcelone a déjà tenu quelques bancs de touche après sa carrière de football, avant d'être nommé en France. Ses courts passages sur les bancs de l'Impact de Montréal et Monaco ne lui ont pas donné une meilleure réputation en matière de coach. C'est d'ailleurs chez les monégasques qu'il a rendu sa mauvaise copie avec comme résultat en 4 mois, 11 défaites en 20 matchs.

Mais en Belgique où il a officié en tant qu'adjoint de Roberto Martinez, ils ont pu conduire les Diables Rouges, jusqu'en demi-finale lors du mondial 2018 avant d'être battu par la France vainqueur de la compétition.

Très attendu donc pour les JO qui vont se dérouler à Paris, le nouveau sélectionneur de l'EdF Espoirs pourra compter sur un certain Kylian Mbappé et deux autres joueurs professionnels français de plus de 23 ans pour accompagner les jeunes. Toute chose qui permettra au champion du monde 1998 et d'Europe 2000, de se refaire une bonne image en vue de relancer sa carrière de sélectionneur, en menant les Bleuets à l'or olympique en 2024 à Paris avant de pouvoir confirmer sa force un an après, à l'Euro U21 2025.