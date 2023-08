Burna Boy : ‘’Les chansons Afrobeats ne parlent pratiquement de rien’’

Burna Boy sort le vendredi 25 août son nouvel album baptisé ‘’I Told Them’’. Avant la sortie de ce ‘’bébé’’ musical, l’artiste nigérian a ouvertement critiqué le style musical Afro-Beat qui a pignon sur rue dans son pays.

Burna Boy critique l’Afro-Beat

Le chanteur nigérian, Burna Boy est une valeur sûre de la musique africaine à l’international. Il a glané un Grammy Awards et de nombreux autres prix. Il a même fait salle comble à ses différents concerts en Afrique et dans le monde. Ce qui lui confère une certaine suprématie sur bon nombres d’artistes du continent et de son pays.

A la faveur de la sortie de son septième et nouvel album intitulé ‘’I Told Them’’, le vendredi 25 août, la star nigériane a accordé une interview à Apple Music et relayée par Pulse Nigéria. Au micro de Zane Lowe, il a décrié la musique nigériane et surtout l’Afro-Beat, qui pour lui manque de substance. ‘’Les Afrobeats, comme vous l’appelez, ne concernent pratiquement rien. Cela n’a aucune substance et personne ne parle de rien. Il s’agit juste de passer un bon moment’’, dit-il.

Par ailleurs, Burna Boy estime qu’un vrai artiste se doit de parler de sujets plus engagés, à l’image de sa propre carrière. ‘’En fin de compte, la vie n’est pas une période extraordinaire. Peu importe à quel point vous vivez un moment agréable, ou que vous avez vécu à un moment donné, ou que vous envisagez de vivre, vous allez toujours affronter la vie. Pour moi , j’ai l’impression que la musique devrait être l’essence d’un artiste et qu’un artiste est une personne qui a de bons, de mauvais jours, de bons jours et des pires jours’’, souligne-t-il. Avec cette prise de position, le chanteur nigérian veut se démarquer de ces chansons populaires qui ne sont pas du tout à son goût. Il entend mettre en avant et surtout des sujets de société qui doivent intéresser le public.