Autoroute du Nord: Tiémoko Meyliet Koné inaugure le tronçon Tiébissou - Bouaké

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné a procédé ce jeudi 24 juillet à l'inauguration du tronçon Tiébissou - Bouaké de l’autoroute du Nord.

Autoroute du Nord : le tronçon Tiébissou - Bouaké inauguré

Deux semaines après l'inauguration en grande pompe du pont Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné a ouvert ce jeudi le tronçon Tiébissou - Bouaké de l’autoroute du Nord à la circulation. Cet itinéraire qui totalise plus de 95 kilomètres comprend un tronçon routier de 84 km, une voie rapide de 11 km à l'entrée de Bouaké, 7 échangeurs et 7 passages supérieurs et un pont sur la rivière Kan.

« L'autoroute du Nord, section Tiébissou-Bouaké est une importante réalisation qui constitue une autre preuve de la dynamique de transformation structurelle en cours dans notre pays. L’objectif visé est de doter notre pays d’un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux, afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles », s'est félicité Tiémoko Meyliet Koné.

Le Vice-président a invité les uns et les autres à en faire un bon usage, et à rester prudents afin que nos routes demeurent un outil de rapprochement, de progrès et de développement de la Côte d'Ivoire.