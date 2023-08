Côte d'Ivoire : près 100 jeunes filles en situation vulnérables renforcées

Renforcer les personnes en situations vulnérables surtout les jeunes, fait partie de l'une des visions du Président de la République. Ainsi, plusieurs projets gèrent et militent pour la promotion de la jeunesse dans la sous région. Le projet « Girl power» n'est pas du reste. En côte d'Ivoire , près de 100 jeunes filles, âgées de 16 à 25 ans, en situation de vulnérabilité provenant des régions du Gboklè, de la Nawa et de San Pedro ont été renforcées sur une période de trois mois. Une formation en mode internat, au centre de service civique du village de Guedikpo sis à Sago.

Des jeunes filles en situations vulnérables formées

En effet, après la formation, ces jeunes filles ont été présentées. Un évènement initié pour mettre à la vue du public l'évolution et la contribution du gouvernement aux côtés de la jeunesse. Cette cérémonie a été présidée par le Ministre gouverneur du district autonome du Bas Sassandra, Philippe Légré.

À cet effet, le renforcement des capacités de ces jeunes filles aide ces dernières à s'insérer dans la vie socioprofessionnelle et de faire d’elles des agents de changement, capables d’impacter de façon positive leurs communautés d’origine.

En outre, les pensionnaires du centre ont reçu, du 21 mai au 19 août, une formation civique et citoyenne, des formations en secourisme, en alphabétisation, en compétences de vie courante et bien d'autres. Elles ont également été formées dans les métiers de leurs choix, comme l’esthétique-cosmétique, la mécanique, la construction métallique, la pâtisserie, l’agro-pastoral et bien d'autres.

À en croire le directeur du service civique d'action pour le développement, « Après cette formation, les jeunes filles seront mises en stage auprès de maîtres-artisans ou d’entreprises dans leurs localités d’origine. Cette dernière étape se fera en collaboration avec l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) ».

En revanche, ces jeunes filles formées partiront en stage pratique pour une période de six mois afin de mettre en valeur tout ce qu'elles ont appris. Ceci témoigne le soutien indéfectible du Président Alassane Ouattara aux côtés de la jeunesse en particulier et pour tout le peuple ivoirien en général.