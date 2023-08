Côte d’Ivoire : Les téléspectateurs ne verront plus Hamond Chic sur Life TV

C’est assurément un coup dur pour les nombreux téléspectateurs de LIfe TV. L’émission phare des vacances ‘’Allô Caviar’’, de coach Hamond Chic, ne passera plus à la télévision. Les responsables ont décidé de la déplacer à la radio.

Hamond Chic et ‘’Allô Caviar’’ se déplacent à la radio

Le programme de télévision ‘’Allô Caviar’’, sur Life TV, traitait en direct du lundi au vendredi des sujets de tout ordre à savoir amour, amitié, drame, etc. Lancée il y a quelques années pendant les vacances scolaires, cette émission a commencé à captiver de nombreux téléspectateurs. A chaque diffusion, elle explose les audiences avec la présentatrice, coach Hamond Chic, qui lui a donné une touche assez spéciale.

N’empêche, en deux saisons, ‘’Allô Caviar’’, a quand même fait face à beaucoup de buzz et de polémiques surtout autour de la conseillère matrimoniale. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a brandi à plusieurs reprises l’épée de Damoclès sur la tête de la présentatrice à cause du contenu un peu osé de l’émission. Après la diffusion à l’heure de grande écoute, le programme pour adulte est passé à 22h par la sanction de la HACA.

Les téléspectateurs attendaient avec impatience la troisième saison d’Allô Caviar, sur Life TV. Mais, avec une grande surprise, c’est désormais sur Life Radio à partir de 22h et du lundi au vendredi que les auditeurs vont écouter la voix de Hamond Chic alors que les vacances scolaires tirent à sa fin. L’annonce a été faite simplement à travers la diffusion d’une affiche. Les téléspectateurs n’auront plus l’opportunité de se divertir et de ricaner en direct. Pourquoi la production a-t-elle opté de diffuser le programme à la radio? Est-ce à cause des enfants que l’émission a-t-elle été déplacée à la radio? ‘’Allô Caviar’’ aura-t-elle la même audience lorsqu’elle passait à la télévision? C’est autant d’interrogations que les internautes se posent actuellement. Seuls la présentatrice et les responsables de la chaîne de Fabrice Sawegnon pourront répondre à ces questions.