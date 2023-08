Chirurgie plastique : Hamond Chic choque la toile avec une déclaration

Coach Hamond Chic est passée sous le bistouri pour se refaire les seins. Elle a montré sa poitrine portant des pansements. Maman Caviar a encore choqué ses abonnés en les informant que depuis des jours, elle n’a pas pris de douche.

Coach Hamond Chic : ‘’Ça fait 13 jours que je ne me lave pas’’

La coach matrimoniale ivoirienne Hamond Chic a surpris les internautes il y a quelques jours en s’affichant avec une poitrine marquée par des pansements. Elle informait ainsi ses nombreux abonnés qu’elle avait subi une opération chirurgicale mammaire. La coach montrait fièrement sa poitrine refaite dans une clinique en Tunisie. La chirurgie a contribué à raffermir sa poitrine comme pour une jeune fille. C’est en accord justement avec époux qu’elle s’est retouchée les seins.

‘’Après avoir pris cette décision, moi et mon mari on s’est assis pour discuter. J’ai déjà fait mes enfants, donc mon mari m’a donné son accord. Il m’a dit que si j’ai envie de me faire opérer, j’ai son soutien, du moment où je suis heureuse’’, disait-elle dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Des jours plus tard, Hamond Chic enflamme la toile avec une publication qui crée en quelque sorte un électrochoc chez ses abonnés. Elle a fait savoir qu’elle n’est pas passée sous la douche durant plusieurs jours. ‘’Ça fait 13 jours que je ne me lave pas, mais mon teint djaaa toujours, les produits de chez Brigitteskinparis sont trop efficaces, mais yé rate pas les soins de visage’’, a-t-elle écrit. Les internautes ont diversement interprété cette sortie d’Hamond Chic. A bien comprendre, la coach faisait simplement la promotion d’un produit en faisant allusion à son opération.

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que Hamond Chic dépense des millions de francs CFA pour subir une opération corporelle. Elle avait refait il y a quelques années sa dentition à Dubaï. Ce qui lui a permis de présenter une belle dentition avec un sourire agréable à ses abonnés.