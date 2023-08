Côte d’Ivoire : Les obsèques de Bob Lee boycottées par ses amis

Le décès de Bob Lee n’est pas un buzz. Son corps est effectivement arrivé en Côte d’Ivoire et dans son village natal de Boudoukou à Divo. Mais, les photos et la vidéo de ses funérailles publiées sur la toile ont montré l’absence en grand nombre de ses amis.

Les amis de Bob Lee manquent à ses funérailles

L’influenceur ivoirien le plus controversé, Bob Lee, est décédé le 24 juin dernier aux États-Unis. De nombreuses personnes ont cru dans un premier temps à un buzz orchestré par le blogueur qui était installé au pays de l’Oncle Sam depuis plusieurs années. La vérité a éclaté lors de la sortie médiatique de sa compagne dans une interview. Et, il était ensuite question de préparer les obsèques de Bob Lee aux États-Unis puis en Côte d’Ivoire.

Sa femme et des amis ont organisé le 15 juillet ses obsèques à New Jersey, dans l’État de New York, aux États-Unis. Mais, à la diffusion de la veillée sur les réseaux sociaux, les internautes ont constaté qu'il y avait peu de monde. Le public a été choqué par l’absence des influenceurs qui passaient pour les amis de Boob Lee.

Une internaute a écrit à ce sujet : « Quand on passe son temps à insulter papa et maman des gens que vous ne connaissez ni d’Adam ni d’Eve, ça finit toujours comme ça. Cherchez vos familles et arrêtez de clasher les parents des gens. Le décès de Bob Lee est un non-événement dans sa famille biologique. La famille de Bob Lee dit que quand il était encore vivant, il ne les a pas servis, donc eux, ils ne peuvent pas recevoir son corps et dépenser l’argent de leur nourriture et loyer dans les funérailles d’un type comme ça ».

Malgré le refus de certains parents d'organiser les obsèques de Bob Lee à Divo, le rapatriement de son corps sur place a quand même eu lieu. Le vendredi 4 août, une veillée funèbre s’est tenue dans son village. Les images et vidéos publiées à cet effet sur la toile par son ami et Web-humoriste Le Dougba Leger montraient tout le vide à obsèques de Bob Lee.

Il a écrit « Aux obsèques de Bob Lee ! Amis et proches personnes ». Relayées par la suite par un autre Web-comédien Stoni, on remarque des chaises quasiment vides aux funérailles de l’influenceur.

« Les funérailles de Bob Lee se tiennent actuellement à Divo. C’est vraiment triste », écrit le Web-humoriste sur sa page Les Gbê de Stoni. Le constat est alarmant et c’est clair que les nombreux amis et influenceurs ont boycotté les funérailles de Bob Lee.