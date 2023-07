Deuil: Décédé aux Etats-Unis, comment et où Bob Lee sera enterré

Le décès de l’influenceur Bob Lee n’était pas encore confirmé jusqu’à la sortie sur les réseaux sociaux, de sa compagne. Cette dernière a levé le doute et donné la vraie date de la disparition de l’activiste ivoirien, avant de préciser que Bob Lee avait souhaité à sa mort, être enterré en Côte d’Ivoire. C’est ce qui est en train d’être préparé actuellement aux Etats-Unis.

Le programme du rapatriement du corps de Bob Lee en Côte d’Ivoire connu

Il y avait une confusion totale sur le décès de l’activiste ivoirien, Bob Lee aux Etats-Unis. De nombreuses personnes croyaient à une mise en scène orchestrée par l’un des blogueurs les plus controversés ivoiriens. Installé au pays de l’Oncle SAM, l’influenceur n’avait jamais été tendre envers ses confrères et d’autres célébrités ivoiriennes en Côte d’Ivoire et en France. Il a fallu la sortie médiatique de la mère des deux enfants de Bob Lee pour que les nombreux sceptiques croient à sa disparition.

Dans l’interview accordée à un site ivoirien via les réseaux sociaux, la compagne de l’homme, a donné plus de précisions sur la disparition de son fiancée. Elle a même fait savoir que Bob Lee est décédé le samedi 24 juin et non le dimanche 11 juin comme diffusé par des personnes sur la toile. Au cours de cette entrevue, Mireille a révélé les dernières volontés de Bob Lee lorsqu’il était encore vivant. Ce dernier qui a fuit la Côte d’Ivoire dans des conditions difficiles, a souhaité, à sa mort, être enterré dans son pays.

C’est cette volonté qui est en train d’être respectée par celle-ci et par tous ceux qui ont connu le blogueur aux Etats-Unis et ailleurs. Ils font des mains et des pieds pour procéder au rapatriement de la dépouille dans sa terre natale. L’information est donnée par un autre influenceur sur le Meta, en la personne de Souley de Paris. ‘’Suivi du transfert du corps de Bob Lee le 22 juillet 2023 de New-York à Abidjan’’. Bien avant le transfert du corps des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, ses amis et proches vont le pleurer une dernière fois lors d’une veillée funèbre. ‘’C’est le 15 juillet 2023, de 19 heures à 2 heures du matin. La veillée funèbre (sera) à Catholic Church, St Anthony Miss…’’, écrit Souley de Paris.