Gabon : Ali Bongo ne lâche pas le pouvoir et annonce sa candidature

Ali Bongo Ondimba, 64 ans, sera encore de la partie en 2024 pour un 3e mandat. En effet, le président de la République du Gabon a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle du 26 août. Le dirigeant gabonais s'est exprimé le dimanche 9 juillet au cours d'une visite à N'kok.

Gabon-Ali Bongo : "Impossible" ne fait pas partie de mon vocabulaire

Le président gabonais a profité d'une visite dans la localité de N'kok, non loin de la capitale Libreville, pour annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 26 août 2024. "On peut me reprocher des choses. Mais pas de manquer d’ambition pour mon pays. Vous le savez. Vous me connaissez. "Impossible" ne fait pas partie de mon vocabulaire. Jamais ! Jamais ! J’annonce officiellement aujourd’hui, ici, que je suis candidat ! Je sais qu’ensemble, tous ensemble, unis, par la volonté de Dieu, nous gagnerons !", a lancé le chef d'État du Gabon.

"Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement", a-t-il clamé.

Toutefois, Ali Bongo devra attendre l'approbation de son parti le PDG (Parti démocratique gabonais) qui se réunira au cours d'un congrès d'investiture. L'homme politique devrait en principe être désigné sans surprise.

Au pouvoir depuis 2009, à la suite du décès de son père Omar Bongo, Ali Bongo a été frappé d'un AVC (Accident vasculaire cérébral) avant d'être éloigné de la scène politique durant des mois.