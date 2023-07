Côte d’Ivoire: Tamsir, l’arrangeur de Roseline Layo, agressé en France

Le séjour de l’arrangeur Tamsir en France s’est très mal passé. Il a été passé à tabac par des agents de sécurité lors du spectacle de son idole de rappeur américain, Travis Scott. C’est une publication de Didi B sur les réseaux sociaux, qui relate les faits.

Didi B raconte l’agression de Tamsir, arrangeur de Roseline Layo

L’affaire fait depuis le week-end, grand bruit sur les réseaux sociaux. L’arrangeur et beatmaker de sa génération, Tamsir, est actuellement dans une situation difficile en France. Le jeune réalisateur des albums du groupe de Rap Kiff No Beat et des artistes comme Didi B, Josey ou encore Roseline Layo, s’est fait agresser au cours d’un festival en France. Tamsir est un grand fan du rappeur et producteur américain, Travis Scott. Ce dernier était l’un des artistes invités au festival des Ardentes.

Tamsir ne voulait, à aucun moment, rater ce rendez-vous exceptionnel avec l’ancien compagnon de la petite-soeur de Kim Kardashian, Kylie Jenner. Il fait tout pour assister au show de son idole américain. C’est tout seul qu'il se rend en France pour participer au festival. Mais, tout ne se passe pas bien pour l’arrangeur ivoirien. Les faits ont été relatés par le rappeur ivoirien, Didi B sur sa page Facebook.

‘’Mon petit frère Tamsir est fan de Travis Scott. A cause de cela, il a payé une place VIP pour 3 jours de festival en Europe. Le 3è jour de ce festival, alors que le show de Travis Scott commence, il perd connaissance sous la pression de la foule. A son réveil, complètement désorienté, alors qu'il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, il est étranglé et essaie de sortir de l'étreinte des vigiles. Il est roué de coups, tabassé par eux, encore sous le choc et désorienté et il se retrouve à terre avec leurs genoux sur son cou rendant sa respiration difficile’’, raconte-t-il.

Et de continuer : ‘’Il se retrouvera plus tard avec les ambulanciers, visage gonflé et bouche en sang. Quand il essaie de sortir du festival, il est accueilli sans être averti par la police qui lui passe les menottes et l'emmène au poste de police pour une garde à vue, pieds nus puisque ses chaussures sont restées au festival’’. Toutefois, le fils de Abou Bassa se demande bien si tous les festivaliers qui étaient présents au festival, ont été traités de la sorte par la justice française. Parce que son ami a été traité comme un vulgaire criminel avec cette attaque physique qu’il a subie.

L’agression du beatmaker est interprétée diversement par de nombreux hommes et femmes du showbiz ivoirien. Impuissants et affectés par cette information donnée par Didi B sur les réseaux sociaux, ce sont des messages de courage et prompt rétablissement que tous, à savoir DJ mulukuku, Fanicko, Santrinos Raphaël, Les Garagistes… ont livré à l’endroit du jeune arrangeur ivoirien. Cependant, on attend éventuellement la suite de cette affaire pour comprendre véritablement les raisons de cette agression de Tamsir.