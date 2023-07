Côte d'Ivoire: Les notions de démocratie et d’élections, enseignés aux jeunes d'Agboville

Grâce à une initiative de l’Ong Opinion Eclairée et de la Fondation Rosa Luxemburg, une table ronde a eu lieu le 8 juillet 2023 à la préfecture d'Agboville autour du thème: «La démocratie au-delà des élections». Les participants, majoritairement des jeunes leaders d’Agboville issus des partis politiques et des associations, ont été éclairés sur le sujet.

Démocratie et élections apaisées: Des jeunes d'Agboville encouragés à se former davantage

Dans un premier temps, deux panélistes ont développé les concepts de démocratie et d’élections et les relations qui existent entre ces deux concepts. De même que les enjeux de la démocratie, de la participation citoyenne et électorale des jeunes et des femmes. Ce sont Marie-Flore Begou, coordinatrice de l’ONG Citoyennes engagées pour le leadership et la démocratie et Franck-Hervé Akaffou, cadre d'Agboville et premier vice -président du club les amis de l’excellence .

M. Akaffou a, entre autres, insisté sur la participation citoyenne et électorale de toutes les composantes de la société pour rendre effective la démocratie. «La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple. C’est le peuple qui confie son destin aux élus. Pour élire son candidat, il faut d’abord inscrire son nom sur la liste électorale, puis il faut aller voter. Ainsi on peut aisément demander la redevabilité. La démocratie n’est pas forcément le seul système indiqué mais selon un sondage afrobaromètre, la majorité du peuple ivoirien opte pour le système démocratique. La paix doit être un comportement pour tout un chacun de nous», dixit M. Akaffou.

Pour sa part, Mme Begou est revenue sur la nécessité d’inclure les femmes et sur la responsabilité individuelle . « Invitez les femmes quand vous parlez de citoyenneté et de gouvernance car elles font partie de la société. Chaque jeune, chaque femme et chaque homme est responsable d’une élection apaisée. Notre démocratie est encore jeune. Nous sommes dans une marche, c’est au fil du temps et avec des réflexions que nous allons parfaire ce qui ne va pas », a conclu Marie-Flore Begou.

Ensuite, les participants ont saisi l’occasion pour partager leurs avis et leurs recommandations. Ainsi, Ali-Kader DIABY, président régional de la jeunesse du RHDP de l’Agneby-Tiassa, invite à amplifier la formation politique et citoyenne des jeunes. «Nous mêmes en tant que leaders, nous devrions encadrer nos jeunes. Il faut apprendre la base de la démocratie à la jeunesse ivoirienne, le respect du choix de chacun. Nous pouvons organiser des panels avec nos jeunes, les former à ce sujet. J’invite les leaders de partis politiques et de jeunesse ici présents à aller dans ce sens», a-t-il mobilisé.

Quant à De Laure Nesmon PIE, présidente de l’ONG Opinion Éclairée, elle a, au nom de sa structure et de la Fondation Rosa Luxemburg, situé les enjeux de cette table ronde: « La table ronde Graines de Paix est une idée de la Fondation Rosa Luxemburg qu’elle met en oeuvre en Côte d’Ivoire depuis 2020. L’objectif est de contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale par le dialogue social et politique. Pour 2023, la Fondation qui est notre partenaire depuis la résilience Covid-19, nous a fait confiance pour piloter l’initiative. Nous avons accepté car nous partageons l’objectif de la table ronde à travers les actions de notre département Gouvernance et Démocratie».

En marge du panel, l’ONG Opinion Éclairée a distribué des affiches dites «guide du citoyen et de la citoyenne en période électorale», invitant à des comportements citoyens pour des élections électorales apaisées.