Bob Lee décédé - Mireille, sa compagne, confie: ‘’Son corps est à la morgue’’

La compagne de Bob Lee est venue couper court à la vague de polémique sur la mort du cyber-activiste. Dans un direct sur la toile le mardi 27 juin, elle a confirmé la disparition de son conjoint alors que d’aucuns disaient que l’activiste ivoirien installé aux Etats-Unis, avait voulu créer un buzz sur son décès.

Le décès de Bob Lee confirmé par sa compagne

‘’Bob Lee n’est pas mort’’, ‘’Bob Lee est encore vivant’’, Bob Lee a voulu créer le buzz autour de son décès’’, pouvait-on lire ça et là sur les réseaux sociaux.

Les déclarations de certains internautes et influenceurs ont laissé planer le doute dans l’esprit de nombreuses personnes qui avaient appris, par une publication d’un influenceur du nom de Yaka Yaka de Paris, la disparition brutale du blogueur ivoirien le plus controversé sur la toile, Bob Lee ou Don Giovanni.

Sa compagne, dont le prénom est Mireille, est venue rétablir la vérité sur ce qui se racontait sur le père de ses deux enfants. Interrogée le mardi 27 juin depuis la France par nos confrères de actupeople, elle a affirmé que Bob Lee est effectivement décédé des suites d’une maladie le samedi 24 juin dernier et non le dimanche 11 juin dernier comme annoncé sur les réseaux sociaux.

‘’Le corps de Bob lee n'était pas en putréfaction. Il n'y avait pas d'odeur ni de mouches chez lui. J'y ai été récupérer des affaires. Son corps est actuellement à la morgue. Il était malade. D'ailleurs il n'a pas caché sa maladie. Il a annoncé son état de santé à ses abonnés.

Je l'ai dissuadé de le faire. Mais il tenait absolument que ses abonnés sachent les raisons de son absence sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Bob Lee aimait aussi la polémique. Mais contrairement aux rumeurs, il ne vivait pas en sous-location. Il vivait dans une trois pièces avec une chambre pour nos enfants’’, affirme-t-elle.

En plus de cela, Mireille a confié au micro de actupeople la dernière volonté de Bob Lee.

‘’Il a toujours voulu être enterré chez lui. Il était fier de sa terre natale Divo et de son village Bondoukou. On est en train de voir comment on va faire pour que son corps rentre chez lui en Côte d’Ivoire. Parce qu’il m’avait dit qu’il aimerait qu’on l’enterre chez lui. Je voudrais vraiment qu’on se base sur cela pour qu’enfin, il rentre chez lui’’, précise-t-elle.