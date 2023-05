Supposé love Carmen Sama - Olokpatcha: Tina Glamour se révolte et accuse

Tina Glamour a brisé le silence sur ce qui se raconte au sujet de Carmen Sama. La veuve d’Arafat DJ est accusée d’avoir eu une relation avec Olokpatcha. Et la petite Rafna serait leur enfant.

Tina Glamour: "Je peux me fâcher un moment contre Carmen Sama mais..."

Alors qu’on pensait le dossier sur la paternité de la petite Rafna Houon classé, la mère de feu Arafat DJ, Tina Glamour a décidé finalement de se prononcer.

Parce qu’une folle rumeur a envahi la toile annonçant que Carmen Sama et Olokpatcha auraient eu une liaison. De cette relation, serait née la petite Rafna.

L’influenceur ivoirien basé aux États-Unis, Bob Lee a amplifié cette affaire en déclarant dans une vidéo : ‘’Si ta femme accouche d’un bébé et qu’il ne ressemble à aucun d’entre vous deux, il n’y a pas de problème. Mais si ce bébé ressemble à ton ami, il faut te poser des questions. Rafna et Olokpatcha se ressemblent comme deux gouttes d’eau’’.

Cette sortie de Bob Lee n’est du tout du goût de Lady Glam’s. Elle ne décolère pas sur ce qu’elle considère comme des allégations sans fondements.

Elle a décidé de réagir même si parfois elle n’est pas en de bons termes avec Carmen Sama et Olokpatcha. Elle ne peut pas concevoir qu’on jette l’opprobre sur la veuve de son défunt fils.

‘’Laissez ma petite fille Rafna en paix. Ayez pitié de cette petite qui n’a que 5 ans et qui ne réalise pas encore que son père ne vit plus. Si vous êtes issus de parents incertains, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Je peux me fâcher un moment contre Carmen. Mais elle n’est pas ma camarade. Je ne peux pas l’accuser d’avoir trompé mon fils. Rafna est bel et bien la fille de mon fils Houon Ange Didier’’, réagi-t-elle.

Une manière de sommer à tous les internautes de mettre fin à ces spéculations fallacieuses.