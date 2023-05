Burkina : Libéré après 7 ans de captivité, qui est Kenneth Elliott ?

Kenneth Elliott respire l'air de la liberté après sept ans de captivité aux mains des jihadistes au Burkina Faso, a-t-on appris dans la nuit du 18 au 19 mai 2023. Cependant, les autorités australiennes n'ont pas donné la date exacte de la libération du médecin australien.

Burkina Faso : Kenneth Elliott libre, après 7 ans de captivité

Cela faisait sept ans que Kenneth Elliott se trouvait aux mains de jihadistes au Burkina Faso. Âgé de 88 ans, le médecin d'origine australienne a été libéré par ses ravisseurs. La nouvelle a été annoncée par les autorités de l'Australie dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023.

Il faut rappeler qu'en janvier 2016, lui et sa femme Jocelyn avaient été enlevés par des terroristes proches d'Al-Qaïda. L'épouse de M. Elliott a été libérée en février. Kenneth Elliott a retrouvé son pays dans la soirée du jeudi 18 mai, selon Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères.

Kenneth Elliott est chirugien de formation. Il est originaire de Perth, en Australie. En 1972, le médecin australien fonde un hôpital au Burkina Faso, notamment à Djibo, non loin de la frontière avec le Mali et le Niger. L'Australien y mène des actions d'oeuvres humanitaires.

"Notre grande priorité est la chirurgie, car nous pensons qu’elle fait défaut dans tout le pays et plus généralement en Afrique de l’Ouest. Les opérations les plus courantes que nous pratiquons sont les hernies, les calculs vésicaux, toutes sortes de tumeurs. Nous faisons cela parce qu’il n’y a pas d’autre endroit où le faire", s'était-il exprimé dans une vidéo filmée à Djibo.

"Je conduis régulièrement des opérations cinq à six heures par jour, six jours par semaine. Les besoins sont inimaginables et nous nous attaquons à des cas horribles, mais les résultats sont le plus souvent satisfaisants", déclarait celui que l'on surnomme le docteur des pauvres", dans le livret du cinquantième anniversaire d’obtention de son diplôme.