Diana Bouli : ‘’Je garde des souvenirs positifs de mon amitié avec Axel’’

L’influenceuse camerounaise, Diana Bouli a abordé son expérience avec Axel Merryl. Cette sortie de la Tik-Tokeuse fait suite à la rupture un peu désastreuse entre l’humoriste et chanteur béninois et Kim Makosso.

Diana Bouli parle de sa relation avec Axel Merryl

L’humoriste et chanteur béninois, Axel Merryl a eu une altercation houleuse sur la blogosphère avec Kim Makosso. Cette bagarre verbale sur les réseaux sociaux a déclenché une vague d’indignations de la part de nombreux internautes qui ont interpellé l’interprète de la chanson ‘’Kimi’’. La belle relation entre les deux célébrités a ainsi pris fin, malgré les excuses d’Axel Merryl.

Avant la fille de l’influenceur ivoirien, Camille Makosso, l’artiste béninois était très proche aussi de la Tik-Tokeuse camerounaise, Diana Bouli. Cette proximité entre eux a débouché sur semble-t-il sur une aventure amoureuse. Et la rupture d’avec Kim Makosso a donné lieu à des moqueries de la part des internautes.

L’influenceuse camerounaise est montée au créneau pour prendre la défense d’Axel Merryl et clarifiée sa relation qu’elle a eu lorsqu’elle était avec lui. ‘’Je vois des gens dire ”Diana vient voir Dieu est en train de faire ton palabre”, pardon ne me prenez pas comme exemple. Si vous me demandez qui est Axel Merryl je vais vous dire de mon expérience à moi, c’est une personne soit tu l'aimes soit tu ne l’aimes pas parce qu’il est tellement direct! Il est franc! Il te dit tes vérités en face... Mais je veux dire aussi que c’est la personne la plus généreuse que j’ai vu de toute ma vie. Donc si vous attendez que moi je viens parler mal de lui, vous perdez votre temps’’, répond-t-elle.

Bien plus, Diana Bouli a adressé des avertissements à ces internautes en leur disant de ne pas la prendre comme exemple lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes personnels. ‘’Je n’ai rien vu, je n’ai rien entendu, je ne connais même pas ce qui a créé ça, je m’en bats les couilles! Mais ne me prenez pas comme exemple parce que je garde des souvenirs positifs de mon amitié avec Axel ! Je n’ai pas de problème avec lui. C’est vous les premiers que quand on était en couple vous m’insultiez avec ma maladie. Je ne vais rien vous dire de négatif parce qu'il nya rien de négatif à dire! Si vous dans votre vie là vous restez sur les problèmes des gens moi je ne suis pas comme ça !’’, lance-t-elle.