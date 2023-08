Altercation Kim Makosso-Axel Merryl : Le reproche de Camille Makosso au chanteur béninois après ses excuses

Une grosse dispute avait éclaté entre Axel Merryl et Kim Makosso sur Tik-Tok. Après 10 jours, le jeune humoriste et chanteur béninois a décidé de présenter ses excuses. Ce qui n’est pas du goût de Camille Makosso qui a fait un reproche à l’artiste.

Camille Makosso n’est pas content d’Axel Merryl

Dans une interaction live avec ses fans sur Tik-Tok, le dimanche 13 août dernier, le chanteur et humoriste béninois, Axel Merryl s’est attaqué à ceux-ci et qui ne faisaient que des allers-retours dans son direct. Des abonnés ont par la suite fait savoir à l’ami de la fille aînée de Camille Makosso qu’il n’avait pas à me mettre en colère. Kim Makosso a saisi l’occasion pour ramener à l’ordre Axel Merryl en lui demandant de s’excuser auprès de ses abonnés.

L’intervention de la première fille du Révérend-pasteur, a irrité le jeune artiste. Jugée inappropriée, Axel Merryl lui a remonté les bretelles. ‘’Plus jamais tu ne me parles comme ça en live. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais plus jamais tu peux penser que tu es Kim. Ça prend la grosse tête, comme tu as des gens qui te suivent et qui t’encouragent dans tout ce que tu es en train de faire. Tu penses que tu es trop intelligente. Je suis désolé, il faudra redescendre sur terre’’, avait-il réagi.

Ainsi, 10 jours après avoir remis à sa place Kim Makosso, l’humoriste béninois présente ses excuses à travers une vidéo publiée sur la toile. ‘’Je viens très humblement aujourd’hui vous présenter mes excuses. C’est moi qui ai provoqué ça, j’ai une entière responsabilité’’, dit-il. Cette sortie médiatique du chanteur a fait réagir le père et influenceur ivoirien. ‘’Je suis assis, je regarde, j’observe comme téléspectateur tout ce qui se passe. La seule chose qui pourra peut-être m’amener à réagir, c’est si je constate que quelqu’un met une menace à exécution contre un enfant de 19 ans (sa fille Kimi, Ndlr)’’, s’exprime-t-il.

Pour sa part, le jeune artiste s’est pris trop tard pour demander pardon en public à Kim Makosso. ‘’Ce qui peut se faire est tellement simple, qu’est-ce qui crée les plus grands problèmes dans le monde ? C’est le manque de dialogue. Pour l’instant, je suis assis et j’observe et c’est vraiment dommage. Les présentations d’excuses qui auraient pu se faire le lendemain de façon stratégique, le manque de stratégie conduit à des interprétations, les mauvais conseillers conduisent à des erreurs’’, déplore-t-il.