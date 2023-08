Côte d'Ivoire-Pénurie de gaz : La direction des hydrocarbures dément

La nouvelle d'une pénurie de gaz butane a envahi la ville d'Abidjan ces derniers temps poussant la Direction générale des hydrocarbures à réagir. La DGH a formellement démenti cette information dans un communiqué officiel.

Pénurie de gaz butane : La Direction générale des hydrocarbures rassure

La note de la Direction générale des hydrocarbures est formelle. Il n'y a pas de pénurie de gaz butane en Côte d'Ivoire. "Les sphères de stockage de butane sont à 100 % de leurs capacités et l'écoulement du produit, après de légères perturbations, est convenablement assuré par les circuits de distribution", rassure la DGH dans son communiqué.

Par ailleurs, la Direction générale des hydrocarbures tient à préciser que les prix du gaz butane n'ont pas connu d'augmentation et demeurent subventionnés par l'État ivoirien. La bouteille de 6 kg est vendue à 2 000 francs CFA, celle de 12,5 kg coûte 5 200 francs CFA et la bouteille de 17,5 kg revient à 8 125 francs CFA. Par ailleurs, la bouteille de 25 kg coûte 11 610 francs CFA et celle de 28 kg, 13 000 francs CFA.