Camille Makosso à Lolo Beauté : ‘’Si quelque chose m’arrive, je te confie mes enfants’’

Le Révérend-pasteur, Camille Makosso a sans doute fait un prétestament audio. L’influenceur prépare déjà son éventuel décès avec des personnes tapies dans l’ombre qui souhaitent cela. Il s’est exprimé pour confier la garde de ses quatre enfants à Lolo Beauté.

Camille Makosso confie la garde de ses enfants à Lolo beauté après son décès

Camille Makosso a-t-il peur pour sa vie ? Il semble que des personnes veulent lui faire la peau. C’est l’impression qu’il a donné à travers un message dramatique rapporté sur les réseaux sociaux par une plateforme. ‘’J’ai beaucoup d’ennemis et des gens qui souhaitent qu’à n’importe quel moment je puisse partir’’, déclare-t-il.

En même temps, l’influenceur ivoirien le plus controversé sur la toile se reproche certainement des choses. Il a fait savoir également qu’il n’est pas un homme bon. Et le jour où Dieu va le rappeler, la garde de ses quatre enfants sera l’affaire de sa sœur cadette, Lolo Beauté. ‘’Lolo, si quelque chose m’arrive, je te confie mes enfants.On est huit dans la famille, mais tu as toujours été la seule à être prête pour moi. S’il te plaît, veille sur mes enfants pour moi’’, dit-il. Mais, aussi d’autres individus qui l’apprécient. "Si quelque chose m’arrive, vous n’allez pas abandonner les enfants’’.

En plus d’être visé par des personnes, Camille Makosso précise que l’une de ses filles, on ne sait pas laquelle est également dans le collimateur de ses soi-disant assassins. ‘’Il y a trop de complots contre moi et maintenant, ils veulent s’attaquer à ma fille", précise-t-il. La seule option trouvée est de diriger vers sa petite sœur qui va veiller comme si la prunelle de ses yeux sur ses enfants.