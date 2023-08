​Côte d'Ivoire : Adama Kamara en visite sur le site d'enrôlement

Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a visité le site d'enrôlement "IN SITU" à la couverture maladie universelle (CMU) dans le quartier de Zone 4, dans la commune de Marcory le mercredi 9 août 2023. Une visite qui a permis au ministre de s'assurer de l'évolution des travaux de délivrance des cartes CMU après enrôlement. C'est une initiative qui a été prise au cours de la conférence de presse.

Adama Kamara annonce l'ouverture de 900 centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire

Ainsi, le ministre Adama Kamara a annoncé l'ouverture de 900 nouveaux centres d'enrôlement dans les jours à venir, sur l'ensemble du territoire national lors de l'audience. Pour lui, «Toutes les dispositions ont été prises pour ouvrir un grand centre en zone 4, un quartier à cheval sur les communes de Koumassi, Marcory et Port Bouët. Ce centre est ouvert 24h/24, et toutes les mesures d'hygiène et de sécurité ont été prises.»

Ensuite, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a annoncé d'ici quelques jours, l'ouverture de trois nouveaux centre "IN SITU", précisément à Yopougon, Tafiré et Ferkessedougou.

À cet effet, à en croire la Directrice de l'Affiliation à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), Bamba Karidja, une moyenne de 2000 enrôlés dans le centre de la Zone 4 a été constatée. Ainsi, plus de 8500 personnes ont été enrôlées et qui ont reçu leur carte après l'ouverture d'enrôlement.

Sur les 900 sites d'enrôlement annoncés, il faut noter que plus de 500 fonctionnent. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos de Bamba Karidja. Outre ces centres, il faut souligner que d'autres sont ajoutés.

Ainsi, le ministre Adama Kamara invite les populations à aller se faire enrôler à la CMU. Pour ce faire, il promet à la population que des dispositions sont prises pour faciliter le processus.