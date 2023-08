Côte d’Ivoire : Emmanuelle Keïta revient encore sur la nature de ses relations avec Emma Lohoues

Emmanuelle Kéïta est revenue une fois de plus sur la nature de ses relations avec Emma Lohoues. La présentatrice de l’émission de mode sur NCI ‘’Mood’e by EK’’, a fait savoir qu’elle et l’influenceuse ne sont pas des ennemies.

Emmanuelle Kéïta : ‘’Nous ne sommes pas des ennemies (...)’’

Emmanuelle Kéïta et Emma Lohoues ne sont plus aujourd’hui les meilleures amies du monde. Les différentes fanbases des deux businesswomen ivoiriennnes ne cessent de les comparer régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, Emmanuelle KéÏta s’était prononcée dans une interview-vidéo sur la nature de ses relations avec la patronne de l’entreprise Empire 17. “Ça ne m’intéresse pas de parler de cette comparaison que les fans font entre moi et Emma Lohoues. Je ne veux pas qu’on cite le nom des personnes que je ne fréquente pas dans mes interviews. C’est une guerre froide entre les fans, donc faut poser la question aux fans. Je n’ai pas envie de parler de cette dame. Parce que je trouve ça un peu bizarre qu’à chaque interview, on me pose des questions sur la dame“, avait-elle souligné.

Une fois de plus, la présentatrice de l’émission de mode chaque samedi ‘’Mood’e by EK’’, sur NCI, a donné les raisons pour lesquelles, elle et Emma Lohoues ne se fréquentent plus. Tout en soulignant qu’il n’y a pas d’animosité entre eux que les fans veulent faire croire. ‘’Je connais très bien Emma Lohoues. Toutes petites nous étions proches. Aujourd'hui nous n'avons plus de rapports. Je ne la fréquente pas. Mais nous ne sommes pas des ennemies. C'est juste une guerre froide entre nos fans’’, avance-t-elle.

Voilà ce qui est bien clair à présent. Seulement, les internautes attendent de voir la réaction d’Emma Lohoues qui n’a jamais donné son point de vue sur cette situation. Alors que les deux femmes ont partagé ensemble des rôles dans la série des jeunes il y a plusieurs années ‘’Class A’’, sur les antennes de la RTI avant que leur chemin se sépare.