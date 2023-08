Emmanuelle Kéïta injecte des millions de FCFA dans sa boutique de mode

Emmanuelle Kéïta sait utiliser son image pour réussir dans le business. L’influenceuse ivoirienne vient d’inaugurer sa nouvelle boutique de mode à coup de millions de francs CFA en présence de nombreuses personnalités ivoiriennes.

Emmanuelle Kéïta investit des millions dans sa boutique de mode

On la connaît déjà comme une influenceuse reconnue sur la toile. De la France où elle résidait depuis des années, Emmanuelle Kéïta est en Côte d’Ivoire depuis quelques mois pour reprendre ses activités. L’animatrice de l’émission de mode dénommée ‘’MOOD’E by EK’’, diffusée sur NCI, compte impacter positivement la jeune génération. Elle veut devenir une véritable femme d’affaires accomplie.

L’animatrice a déjà dans sa besace une production livresque qui est en quelque sorte un condensé de sa vie intitulée ‘’Silence, mise à nu’’. Depuis quelques semaines, les internautes ont vu sur les réseaux sociaux un post de l’influenceuse qui annonçait l’inauguration d’une nouvelle boutique exclusivement réservée à la gente féminine.

Après une ouverture réservée aux personnalités publiques le dimanche 30 juillet 2023, le grand public a pu découvrir la boutique le lundi 31 juillet 2023. Dans la nouvelle boutique d’Emmanuelle Kéïta baptisée ‘’The Corsetery by EK’’, on y trouve tous les articles et accessoires des femmes. De vêtements stylés, de la lingerie, des chaussures en passant par des sacs et de produits de soins de beauté ainsi que des bijoux.

Des célébrités ivoiriennes ont pris part à cette belle cérémonie d’inauguration. Notamment, Tina Glamour, Line Jaber, Patrick Asso, Ray Reboul, Jasmine Reda, Daysie et Isis Kingue. Selon des sources, la boutique a coûté la bagatelle somme de plusieurs millions de francs CFA à Emmanuelle Kéïta. L’ancienne compagne de Peter 007 a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de l’inauguration de sa boutique. L’influenceuse donne encore rendez-vous à tous pour l’ouverture prochaine de son académie de formation.