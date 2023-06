Côte d’Ivoire: Emmanuelle Kéïta met en place une académie de formation

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Kéïta veut montrer son savoir-faire à de nombreuses personnes. Elle vient de mettre en place son école dont la rentrée académique est prévue pour le mois de septembre prochain.

Emmanuelle Kéïta ouvre une école

Emmanuelle Kéïta a su se faire une notoriété et une réputation depuis des années. Elle a fabriqué son personnal branding avec son rôle dans la série télévisée ‘’Dr Boris’’, diffusée à l’époque sur TV5 Monde avant même le boom des réseaux sociaux. Sa liaison tumultueuse avec l’ancien footballeur ivoirien, Kafoumba Coulibaly, était devenue le chou gras des magazines peoples de l’époque. L’actrice a su jouer sur les bad buzz pour se faire un nom sur la blogosphère en devenant une véritable influenceuse.

Elle est abonnée aux clashs avec plusieurs célébrités ivoiriennes. De fil en aiguille, Emmanuelle Kéïta s’est construite en montant son ‘’empire’’ avec son propre nom avec la création de son entreprise baptisée ‘’EK Empire’’. L’ancienne mannequin qui a la boulimie du succès, devient animatrice en créant sa propre émission de talk show sur YouTube. Ensuite, elle devient écrivaine avec la sortie d’un livre autobiographique intitulé ‘’Silence, mise à nu’’.

Plus qu’une femme d’affaires, l’influenceuse ivoirienne de 36 ans, créée sa gamme de thés diététiques et travaille pour une marque de vêtements en Espagne en tant que directrice marketing et commercial. Aujourd’hui, Emmanuelle Kéïta veut donner son savoir-faire à des personnes ou à des structures. Elle vient de créer sa propre école baptisée ‘’EK School Academy’’ qui est située à la Riviera palmeraie non loin du groupe scolaire ‘’Figuier’’.

L’information a été donnée ce mardi 27 juin sur sa page Facebook avec une publication. ‘’EK School Academy est une entreprise spécialisée en conseil et formation dans les domaines du savoir-vivre, de la bienséance, de la mode et du marketing d’influence. Nous proposons des prestations par des professionnels agréés. Nous garantissons un savoir-faire émanant de l’expérience de nos professeurs qui vous accueilleront dans un cadre élégant.

L’excellence est notre priorité ! Les inscriptions débutent dès à présent pour une rentrée académique prévue le 23 septembre 2023’’, écrit-elle. Et les commentaires qui en ont suivi, saluent la belle initiative d’Emmanuelle Kéïta. Mais avant, l’influenceuse invite tous ses fans le dimanche 23 juillet prochain à un grand événement à la Baie des milliardaires sur l'île Boulay dénommé ‘’Le brunch de EK’’ où il y aura un grand défilé de mode de la haute couture.