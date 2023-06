Bac général 2023 : Les candidats affrontent l’épreuve orale

Les épreuves orales du bac général 2023 ont débuté le mardi 27 juin sur toute l’étendue du territoire national. Les candidats se soumettront à ces épreuves jusqu'au samedi 1er juillet 2023.

Après les candidats du BEPC (Brevet d’études du premier cycle), c’est autour de ceux du baccalauréat d’entrer en jeu. Les épreuves orales de la session 2023 du bac général ont débuté le mardi 27 juin. Elles prendront fin le samedi 1er juillet 2023. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023.

Il faut souligner que les candidats du bac technique et du bac artistique passent les épreuves orales et techniques du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023.

Les épreuves physiques et sportives ont eu lieu du mardi 9 au vendredi 19 mai 2023. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023.

Les résultats du baccalauréat session 2023 sont attendus le lundi 24 juillet 2023. Ce sont au total 346 871 candidats qui sont en lice.

Cette année encore, Mariatou Koné a mis en garde contre toute tentative de fraude. "Je découvre sur Internet des « Réseaux BEPC et BAC session 2023 sujets corrigés à la veille des examens » avec les numéros WhatsApp des initiateurs. Les candidats intéressés sont invités à communiquer leurs numéros WhatsApp pour avoir plus d’informations. Je voudrais mettre fermement en garde les candidats, les examinateurs, les surveillants, les membres des secrétariats, les parents d’élèves, et tous ceux qui tiennent une place dans la chaîne de l’organisation des examens contre les tentatives de fraude et de tricherie", avait déclaré la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation lors du lancement des examens à grand tirage le mercredi 31 mai 2023.