Niger : compte rendu du conseil des ministres du 24 août 2023

Le général de brigade Abdourahamane Tiani a présidé le conseil des ministres du jeudi 24 août 2023 à Niamey. À cette rencontre de haut niveau, le chef de l'Etat, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et les membres du gouvernement ont abordé plusieurs sujets pour le développement du Niger.

Conseil des ministres au Niger : compte rendu du 24 août 2023

Le point complet de ce conclave gouvernemental se présente ainsi qu'il suit :

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 24 AOÛT 2023

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, jeudi 24 août 2023, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Président du Conseil des Ministres.





Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :

I. MESURES NOMINATIVES

Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

1.1 AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Capitaine YAKOU RORO, Mle OA/SM, est nommé Directeur du Parc Automobile National et du Garage Administratif.

1.2 AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

Monsieur OUSMANE MANZO, Inspecteur Général de Police, Mle 73341, est nommé Directeur Général Adjoint de la Police Nationale.

Monsieur ISSOUFOU HAROUNA ALI, Commissaire Divisionnaire, Mle 83063/G, est nommé Directeur de la Police Judiciaire.

Monsieur MAMANE MIJINYAWA, Commissaire Divisionnaire, Mle 83000/R, est nommé Directeur de la Surveillance du Territoire.

Monsieur ABDOUL KADER MAMAN, Commissaire Divisionnaire, Mle 83004, est nommé Directeur de l’Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente.

Monsieur MAMANE SANI IDI, Contrôleur Général de Police, Mle 73 342/X, est nommé Directeur des Ressources Humaines.

ADMINISTRATION TERRITORIALE

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées Préfets des Départements ci-après :

Capitaine ADAMOU BAWA OA/SM



Département : DAMAGARAM TAKAYA

Capitaine TSHAHIROU ALI OA/SM



Département : GUIDAN ROUMDJI

Capitaine ABDOU ISSOUFOU OA/SM



Département : MADAROUNFA

Commandant AMADOU TORDA OA/SM



Département : BILMA

Capitaine ABDOUL HABIBOU MALI OA/SM



Département : FILINGUE

Capitaine MAHAMAN BASSIROU DICKO OA/SM



Département : TASSARA

Capitaine CHAIBOU MALI OA/SM



Département : TORODI

Capitaine ISSOUFOU KORAOU OA/SM



Département : N’GOURTI

Commandant MAHAMADOU DJIBEIROU OA/SM



Département : OUALLAM

Commandant IBRAHIM SEYDOU OA/SM



Département : BOSSO

Capitaine IBRAHIM HAROUNA CHIPKAOU OA/SM



Département : TILLIA

Capitaine SANI IBRAHIM OA/SM



Département : GOTHEYE

Commandant AMADOU ASSANE OA/SM



Département : IFEROUANE

Commandant YACOUBA MOUSSA OA/SM



Département : BANKILARE

Commandant ABDELLAH HAMET OA/SM



Département : ADERBISSINAT

Capitaine SANI DAN DANGUI OA/SM



Département : BAGAROUA

Capitaine AMADOU ALMOU OA/SM



Département : ABALAK

Capitaine EL HADJI MADI ALMOUSTAPHA OA/SM



Département : TERA

Capitaine YAOU ADA OA/SM



Département : DOUTCHI

Capitaine DAYABOU MAHAMAN OA/SM



Département : ABALA

Capitaine BOUKARI RIBA OA/SM



Département : TCHIROZERINE

Capitaine CHEKARAOU NOMAOU OA/SM



Département : BELBEDJI

Capitaine AMADOU GARBA OA/SM



Département : DAKORO

Commandant HAROUNA HALIDOU OA/SM



Département : GOURE

Capitaine HAMADOU HASSANE KOUMBEYE OA/SM



Département : BANIBANGOU

Capitaine BOUBACAR ABDOU OA/SM



Département : SAY

Capitaine BOUREIMA SEYNI OA/SM



Département : GAYA

Commandant ISSAKA ASSOUMANE OA/SM



Département : N’GUIGMI

Commandant AMADOU BOUBACAR OA/SM



Département : BOBOYE

Capitaine ISSAKA IDE OA/SM



Département : FALMEY

Capitaine BOUBACAR ALI OA/SM



Département : BIRNI N’KONNI

Capitaine HAROUNA ANGO OA/SM



Département : AYOROU

Commandant BOUBACAR HAMA OA/SM



Département : MAINE SOROA

Commandant ALMOUSTAPHA OUSMANE OA/SM



Département : ARLIT

Capitaine ATTO MARANKAN OA/SM



Département : BERMO

Capitaine HAMA SOUKOUNDE OA/SM



Département : DIOUNDIOU

Capitaine IDRISSA AMADOU OA/SM



Département : TCHINTABARADEN

Commissaire principal de Police IDRISSA IBRO 73346



Département : TANOUT

Officier de Police SABIT BIGUI 75819



Département : LOGA

Commandant BOUBACAR ABDOU YOBA 122146/G



Département : MADAOU

Lieutenant-Colonel MAIGUIZO ISSAKA 63486/X



Département : BALLEYARA

La nomination des membres des Forces de défense et de Sécurité à la tête de ces Départements se justifie par la volonté du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, de prévenir et/ou de mieux prendre en charge les questions de défense et de sécurisation de ces localités confrontées au banditisme armé et au terrorisme.

1.3. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Professeur HAMIDOU TALIBI MOUSSA, Enseignant-Chercheur est nommé Secrétaire Général.

Docteur SAMA ARJIKA, Maître de Conférences, est nommé Recteur de l’Université d’Agadez.

Docteur ALI ADO, Maître de conférences, est nommé Vice-Recteur de l’Université d’Agadez.

Professeur ALHOU BASSIROU, est nommé Directeur Général de l’Office du Baccalauréat, des Equivalences et des Examens et Concours du Supérieur (OBEECS).

II. COMMUNICATIONS

Le Conseil des Ministres a entendu trois (03) communications :

Deux (02) communications du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique

La première est relative aux résultats du Baccalauréat session 2023 après la reprise de l’épreuve de Mathématiques de la Série D.



La session 2023 du Baccalauréat s’est tenue du 19 juin au 02 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire national. 92 956 candidats se sont inscrits toutes séries et spécialités confondues (dont 37 837 filles, soit 40,70% de l’effectif total) et répartis dans 213 centres d’examen.

Après délibérations, 22 746 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 25,34%.

A l’issue de la reprise de l’épreuve de Mathématiques ayant concerné 26 956 candidats de la série D répartis dans 114 centres d’examen, il a été enregistré 268 nouveaux admis en série D. Le taux de réussite dans cette série passe ainsi de 15,52% à 16,54%, soit une progression de 1,02%.

Au total, 23 014 candidats ont été déclarés admis au titre de la session 2023, soit un taux global de réussite de 25,64%. Ce taux global de réussite qui a connu une amélioration de 0,30 % avec la reprise de l’épreuve de Mathématiques est toutefois en baisse de 3,35% par rapport à la session de 2022.

La deuxième est relative aux épreuves écrites de la session 2023 de l’examen du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) qui se sont déroulées du lundi 07 août au samedi 12 août dans 14 centres.



Pour cette session 18 filières ont été retenues.

Au total, 4 675 candidats se sont inscrits, parmi lesquels 1719 filles représentant 36,77% des candidats.

Sur les 4 675 candidats inscrits, 4156 ont effectivement composé, parmi lesquels 2097 (dont 805 filles) sont déclarés admissibles, soit un taux global d’admissibilité de 50,46%.

Une communication du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage relative à la Cure Salée.

La Cure salée est une rencontre annuelle des éleveurs qui se tient chaque année dans la localité d’Ingall plus précisément dans la vallée de l’Irhazer. C’est une rencontre du donner et de recevoir regroupant les éleveurs de notre pays et ceux de certains pays voisins qui vise à renforcer les échanges et à consolider la coopération entre les pays sahélo-saharien.

Cette année, pour des raisons d’insécurité, d’installation tardive de la campane pastorale dans certaines localités de la zone pastorale et d’insuffisance des ressources, l’édition 2023 de la Cure Salée sera organisée à minima à travers une caravane zoo-sanitaire de vaccination et de dépistage des animaux au niveau des sites traditionnels de la Cure salée dans les régions d’Agadez, de Maradi et de Zinder .

Une communication de la Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales relative à l’attribution d’un marché public passé par appel d’offres ouvert national, pour l’acquisition de fournitures scolaires.

Cette dernière communication est faite à titre d’information, conformément aux dispositions de l’arrêté n° 018/PM/ARCOP du 18 janvier 2023, fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics, qui dispose en son article 13 alinéa 1er que :

« Tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à trois cent millions (300 000 000) de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l’objet d’une communication préalable en Conseil des Ministres de la part du Ministre en charge du secteur concerné ».

L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat a levé la séance.

Fait à Niamey, le 24 août 2023.

Le Secrétaire Général du Gouvernement

MAHAMANE ROUFAI LAOUALI