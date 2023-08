L'UE va déployer des policiers et soldats en Afrique (Ghana, Togo, Bénin et en Côte d'Ivoire)

Selon un récent rapport d'un journal allemand, l'Union européenne s'apprête à lancer une nouvelle mission en Afrique de l'Ouest à l'automne. Cette opération militaro-civile combinée vise à prévenir l'instabilité provoquée par des groupes jihadistes.

Le Ghana, Togo, Bénin et la Côte d'Ivoire vont recevoir des policiers et soldats de l'UE

Les États membres de l'Union européenne ont convenu de lancer une mission dans le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, avec le déploiement de policiers et de soldats au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, selon le journal allemand Die Welt am Sonntag, qui cite des diplomates.

Cette mission aura pour objectif de former et de conseiller les forces de sécurité locales, de préparer des opérations anti-terroristes, de fournir un soutien technique et de mettre en œuvre des mesures de renforcement de la confiance dans le secteur de la sécurité. Son lancement interviendra après l'approbation formelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE lors d'une réunion en octobre au Luxembourg.

La raison derrière cette mission planifiée réside dans l'inquiétude de l'UE concernant l'expansion potentielle des activités de groupes islamistes en Afrique de l'Ouest, depuis la zone du Sahel vers les pays côtiers du golfe de Guinée, ce qui pourrait entraîner une instabilité plus répandue dans la région. Cette expansion de l'activité militante de groupes extrémistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda a déjà secoué des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso au cours des dernières années.

De plus, l'UE cherche à contrer l'influence russe dans la région, qui s'est propagée grâce aux mercenaires de Wagner ayant soutenu des régimes militaires au Sahel.

La situation s'est encore compliquée pour l'UE après que le Mali ait expulsé les forces françaises et allemandes qui formaient les soldats et la police maliens. Le Bénin et le Ghana avaient déjà officiellement invité l'UE à déployer la mission sur leur territoire.

Ce rapport intervient alors que plusieurs pays de la région sont passés sous le contrôle de gouvernements militaires à la suite de coups d'État, le dernier en date étant survenu le 26 juillet au Niger. Des juntes militaires ont également pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso.

La chute du Niger sous le contrôle de la junte est particulièrement préoccupante, car il avait été un allié clé des puissances occidentales opérant dans la région. L'UE cherche donc à endiguer la montée de l'instabilité dans le Golfe de Guinée par le biais de cette nouvelle mission.