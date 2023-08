Côte d'Ivoire : Pays qui compte le plus de Millionnaires en Zone CFA !

La Côte d'Ivoire compte plus de millionnaires en Zone CFA, selon ce récent Africa Wealth Report 2023 publié le 28 mars. Avec un total de 138 000 millionnaires sur le continent, le pays d'Alassane Ouattara se démarque en tant que leader incontesté parmi les pays de la zone CFA.

La Côte d'Ivoire riche de ses millionnaires en Zone CFA

Cette étude, élaborée par le cabinet britannique Henley & Partners en collaboration avec la société sud-africaine d'intelligence économique New World Wealth, révèle qu'il existe actuellement 138 000 individus en Afrique dont la valeur nette atteint ou dépasse le seuil symbolique du million de dollars. Parmi eux, 328 multimillionnaires (avec un patrimoine de 100 millions de dollars ou plus) et 23 milliardaires en dollars ont été recensés (le magazine Forbes en avait déjà dénombré 19 dans son édition annuelle sur les milliardaires africains).

Bien que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Nigeria, du Kenya et du Maroc continuent de dominer largement la liste des millionnaires africains, regroupant à eux seuls plus de la moitié (56 %) de la population de millionnaires du continent, le rapport met également en évidence l'essor de nouvelles économies telles que le Rwanda, l'île Maurice et la Côte d'Ivoire.

Notamment, la Côte d'Ivoire, la première puissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec un PIB estimé à 69 milliards de dollars en 2022, est le seul pays de la zone CFA à figurer parmi les 15 Premières Nations africaines ayant le plus de détenteurs de patrimoine à sept chiffres, se positionnant à la 12ème place. Cette édition 2023 de l'Africa Wealth Report estime qu'en Côte d'Ivoire, 2 200 personnes possèdent un patrimoine d'au moins un million de dollars, et compte même 4 centimillionnaires.

La Côte d'Ivoire et ses 4 centimillionnaires en dollars

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tandis que le nombre total de millionnaires en Afrique a reculé de 12 % au cours de la dernière décennie, la population de millionnaires en Côte d'Ivoire a augmenté de 27 % sur la même période le nombre de ses millionnaires en Zone CFA. Cette croissance exceptionnelle est en grande partie attribuée à la forte croissance économique du pays au cours des dix dernières années, avec une progression annuelle moyenne de 7,3 % entre 2011 et 2020, selon les données de la Banque mondiale.

La Côte d'Ivoire se positionne ainsi comme un acteur majeur dans le paysage économique africain, attirant un nombre croissant de millionnaires grâce à son dynamisme et à son expansion économique constante. Cette tendance confirme la position de la Côte d'Ivoire en tant que leader de la zone CFA en matière de création de richesses et de prospérité.