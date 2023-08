Cinéma : Canal+ présente Or BLANC, un thriller de 8 épisodes

Le jeudi 24 août 2023, la Salle Chandelier Lagune du Sofitel Hôtel Ivoire a accueilli une soirée glamour et excitante, marquée par l'avant-première très attendue de la nouvelle série originale de Canal+ intitulée "Or Blanc".

Or Blanc, nouvelle série Canal+ Original

Nouvelle production signée ON EST ENSEMBLE PRODUCTIONS, OR BLANC est une série thriller de 8 épisodes de 52’ où meurtres mystérieux et trafics occultes plongent la ville de Man en Côte d’Ivoire dans la peur.

OR BLANC est la première fiction écrite et réalisée par un duo franco-ivoirien, Johanna et Clément BOYER-DILOLO, cofondateurs du collectif Effet Phi.

L'événement a réuni un public éclectique, composé de personnalité à savoir Mme Agnès Kraidy écrivaine, de célébrités, de professionnels de l'industrie du cinéma, acteurs de la série (GUY KALOU, TAKOU ASSIE, FATOU ZONGO, EDWIGE KOUAME, BACOME NIAMBA, STEPHANE SEBIME LORGN, FORTUNE AKAKPO, CHRISTELLE TIEMOKO, BASSANDE YNOUSSA OLAOYE, GILLES LAGO, FRANCK VLEHI, FULBERT BAYILI, AIME CHRISTIAN EBOUA…), de journalistes et de fans impatients.

Dès leur arrivée, les invités ont été accueillis par un éclairage scintillant et une ambiance sophistiquée, reflétant parfaitement le thème de la série.

Les photographes ont capturé les looks élégants et les tenues étincelantes des stars présentes à l'événement. L'intérieur de la salle était décoré de manière somptueuse, avec des éléments rappelant l'univers de "Or Blanc".

La soirée a débuté à 19h30 par des discours d'ouverture prononcés par des représentants de Canal+ et de l'équipe de production de la série. Ils ont partagé leur enthousiasme quant à la création de cette série ambitieuse et ont remercié tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.

Le public a été ensuite convié à la projection du premier épisode de la série de 52 minutes, qui a suscité une réaction enthousiaste de la part de l'audience. "Or Blanc" a rapidement captivé l'attention de tous avec son scénario captivant, ses personnages intrigants et ses paysages à couper le souffle. Après la projection, les invités ont eu l'occasion de donner leurs impressions sur la série.

Les acteurs ont partagé leurs expériences de tournage et leur attachement aux personnages qu'ils incarnent. La soirée s'est poursuivie par un cocktail où les invités ont pu discuter entre eux, échanger leurs impressions sur la série et féliciter l'équipe pour leur travail exceptionnel.

La musique, les conversations animées et l'excitation générale ont contribué à créer une atmosphère mémorable. En somme, l'avant-première de la série "Or Blanc" a été un événement réussi qui a su créer une effervescence autour de cette nouvelle création originale de Canal+. Les attentes sont désormais à leur comble, et les fans n'attendent qu'une chose : la sortie officielle de la série prévue le 28 août 2023 à 20h30 sur canal+ première pour plonger dans son univers enchanteur et captivant.

Aman Achille