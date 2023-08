Gnamien Konan : "La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, même si on est pas tous RHDP"

Gnamien Konan milite au PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) depuis le vendredi 4 novembre 2022. Malgré son adhésion au plus vieux parti politique ivoirien, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes ne manque pas de proposer ses services au régime d'Alassane Ouattara.

Gnamien Konan propose de nouveau son aide à Alassane Ouattara

"Je suis venu me mettre entièrement et définitivement à la disposition du PDCI et de son président, sans préalables et sans condition, pour l'intérêt de la Côte d’Ivoire", déclarait Gnamien Konan le vendredi 4 novembre 2022au cours d'une conférence de presse annonçant son adhésion au PDCI-RDA. L'ancien député de Botro avait également affirmé être venu se mettre "à la disposition du PDCI-RDA et de son président" avant de dire que son nouveau parti ne perdra plus d'élections.

Monsieur le Président, je vous ai demandé à plusieurs de m'appeler pour que je vous aide au lieu de prendre crédit pour rembourser crédit. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, même si on est pas tous RHDP. Eh Allah! — Gnamien konan (@GnamienKonan9) August 24, 2023

Candidat malheureux à l'élection de 2015, Gnamien Konan est convaincu qu'il dispose de compétences pouvant servir le pouvoir d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Récemment, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a proposé ses services aux houphouëtistes.

"Monsieur le Président, je vous ai demandé à plusieurs de m'appeler pour que je vous aide au lieu de prendre crédit pour rembourser crédit. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, même si on n’est pas tous RHDP. Eh Allah !", a déclaré Gnamien Konan dans un tweet.

Toutefois, des internautes ont plutôt invité le néo militant du PDCI à accéder au pouvoir afin de pouvoir mettre en oeuvre son programme de gouvernement.