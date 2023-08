Canada : Un nouveau traitement pour guérir Céline Dion

La chanteuse canadienne, Céline Dion pourrait très rapidement remonter sur le podium. C’est l’information donnée par un magazine français qui a fait savoir que la diva québécoise suit un traitement spécial.

Céline Dion sera bientôt libérée de sa maladie

Céline Dion souffre depuis le mois de décembre 2022 du syndrome de l'Homme raide. Cette maladie provoque chez la star canadienne rampes et autres douleurs musculaires étant très impossible à guérir. La chanteuse a dû reporter tous ses concerts et se concentrer sur ses soins. Dès lors, tous les fans de la diva québécoise dans l'attente de meilleures nouvelles concernant son état de santé.

D’après le magazine français Public qui a rapporté ce vendredi 25 août qu’un nouvel espoir est permis pour libérer Céline Dion de sa maladie. Parce que l’artiste se donne tous les moyens pour atténuer les douleurs liées à sa maladie neurologique. Avec un meilleur médecin dans le domaine, la maman de René-Charles, Nelson et Eddy bénéficie désormais d'un "traitement personnalisé". Et c’est le docteur Jill Schofield, qui a proposé à Céline Dion "un protocole expérimental d'injections d'immunoglobulines dans les lombaires" qui pourrait enfin soulager ses douleurs. La star suit donc ce traitement à la lettre et a également changé son alimentation, ainsi que ses habitudes sportives, mais les douleurs sont toujours là.

Ses proches et autres fans qui s’inquiètent pour la chanteuse pourraient bientôt la voir se remettre d’aplomb sur ses jambes pour tenter de reprendre les scènes. En attendant ce grand retour, la télévision française M6 va faire revivre aux téléspectateurs le 15 septembre prochain à travers une soirée spéciale dédiée à la star canadienne. Ce jour-là, certains membres de sa famille et des amis proches y prendront part.