Mercato : L'Olympique de Marseille pousse pour un retour d'Eric Bailly

Éric Bailly pourrait retourner en France. L'Olympique de Marseille pousse pour faire revenir le défenseur ivoirien.

Mercato : L'Olympique de Marseille pousse pour retour d'Eric Bailly !

Après une saison mitigée en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, Erci Bailly est retourné à Manchester United, club anglais avec lequel il est sous contrat. N'entrant pas dans les plans d'Eik Ten Hag, l'Eléphant est appelé à trouver un nouveau club. Si Besiktas, club de Super Lig Turque et deux clubs saoudiens se sont positionnés, le défenseur ivoirien n'a pas encore dit son dernier mot.

Aux dernières nouvelles, retournement de situation. Éric Bailly pourrait bien faire le chemin inverse en Ligue 1. Et pour cause, l'Olympique de Marseille souhaite le faire revenir. Le club phocéen n'a pas encore formulé d'offre officielle mais la tendance penche plus pour le retour du natif de Bingerville dans la deuxième ville de France.

Cette fois, le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions souhaite recruter définitivement le défenseur central de 29 ans. Ce qui devrait faire les affaires de Manchester United qui compte se séparer d'une importante masse salariale. Le mercato du vainqueur de la CAN 2015 est donc loin d'être terminé.