Musique : Céline Dion atteinte d’un trouble neurologique rare

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Céline Dion a annoncé être atteinte d’une maladie neurologique rare et qu’elle sera incapable de reprendre sa tournée mondiale de spectacles au mois de février prochain, en Europe.

Céline Dion rongé par la maladie de ‘’l’homme raide’’

‘’J’ai vraiment hâte de me retrouver sur scène. Jusqu’à maintenant, je ne me sentais pas prête à en parler. J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d’y faire face. J’ai été diagnostiquée d’un trouble neurologique rare appelé le syndrome de Moersch et Woltman, qui atteint une personne sur cent. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais la cause des spasmes musculaires’’, a-t-elle partagé dans un sentiment de tristesse.

L’artiste québécoise signale que cette maladie causée par des spasmes musculaires, affecte sa vie de tous les jours, notamment lorsqu’elle marche et fait usage de ses cordes vocales. ‘’ça m’attriste de vous annoncer que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée européenne en février 2023’’, a-t-elle déploré.

‘’Un combat continuel’’

Un thérapeute médical l’aide quotidiennement en la soumettant à des entraînements physiques visant à lui redonner de la force et de l’endurance. Sans oublier ses enfants qui sont à ses côtés. ‘’Je m’entraîne tous les jours avec mon thérapeuthe en médecine sportive pour regagner de la force et de l’endurance pour me permettre de performer à nouveau’’, a tenté de rassurer la star qui admet qu’il s’agit ‘’d’un combat continuel’’.

‘’Chanter, c’est toute ma vie et aujourd’hui ne pas être capable de le faire, est inimaginable’’, s'est-elle exprimée.

Qui est Céline Dion?

Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, est une chanteuse canadienne. Dernière d'une famille de quatorze enfants, elle connaît un succès presque immédiat dans sa province d'origine, le Québec, dès 1981 avec la chanson Ce n'était qu'un rêve.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci