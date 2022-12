Festival Sel et Lumière 2022: La Fondation Glory Impact Group honore 300 femmes

La Fondation Glory Impact Group a honoré 300 femmes lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Festival Sel et Lumière qui a démarré jeudi.

Festival Sel et lumière : 300 mamans honorées par la Fondation Glory Impact Group

La deuxième édition du festival Sel et lumière a effectivement débuté, jeudi 8 décembre à Cocody, à travers une cérémonie d'ouverture qui s'est tenue en présence d'illustres personnalités telles que Alain Kacou, représentant Eric Taba, chef du protocole du président Alassane Ouattara, et du député et adjoint au maire d'Abobo, Ouattara Brahina, représentant la ministre Kandia Camara. Cette cérémonie d'ouverture a également été marquée par la remise de vivres et non vivres à 300 femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan.

Pour le président directeur général de Glory Impact Group, Jules Gouhan, c'est un geste symbolique dans l'objectif d'honorer ces femmes qui sont de véritables soutiens pour les jeunes. '' Organiser un festival ayant pour thème: l'entrepreneuriat, une solution pour le chômage des jeunes; nous ne pouvons organiser un tel événement sans honorer nos mères à notre manière. C'est pourquoi, en ce jour, 300 mamans seront honorées. Vous recevrez de nous vos enfants, des vivres et non vivres, c'est à titre symbolique que nous le faisons... Nous le faisons pour vous dire merci '', a lancé Jules Gouhan.

Par ailleurs, Jules Gouhan a déroulé le contenu de la 2e édition du Festival Sel et Lumière qui prendra fin le samedi 10 décembre. ''C'est un grand rassemblement pour permettre à toute la jeunesse africaine de pouvoir participer à ces conférences et panels qui vont leur inculquer un savoir-faire dans le cadre entrepreneurial. C'est la deuxième édition du Festival Sel et Lumière, une plateforme qui permet de pouvoir valoriser le potentiel, le talent de toute la jeunesse. Au travers de ce programme, nous aurons plusieurs experts en entrepreneuriat qui viendront former nos jeunes ... Il y a aura également plusieurs activités: des activités ludiques, des démonstrations culinaires... Au travers de ce festival, tous ces jeunes qui sont pétris de talent, dans le cadre de la danse, de la musique et de la mode, pourront s'exprimer dans ce festival, au travers des concours que nous organisons'', a-t-il expliqué.

Notons qu'un concours du meilleur jeune entrepreneur se tiendra pendant ce festival. La vainqueur de ce concours empochera la somme d'un million Fcfa. C'est le montant qu'auront les vainqueurs des concours de chant et de danse. Quant au lauréat du concours du monde, il repartira avec 500 mille Fcfa.