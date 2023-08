RDC : Fally Ipupa répond en musique de manière voilée à son retrait des Nuits de la francophonie

Fally Ipupa a marqué les 10 ans de sa Fondation en offrant le dimanche 27 août un grand concert gratuit à ses fans au stade municipal de Bandal en RDC. Le chanteur saisit l’occasion pour répondre aux autorités de son pays après son retrait des Nuits de la Francophonie.

Fally Ipupa : ‘’On est blanc parce qu’on est propre, on n’aime pas la saleté’’

Il y a 10 ans maintenant, Fally Ipupa mettait sur les fonts baptismaux une organisation caritative dénommée Fally Ipupa Foundation (FIF). Elle vise à venir en aide aux différentes couches de la population les plus défavorisées de la République Démocratique du Congo (RDC). Elle accompagne également les personnes vulnérables de la société, principalement les victimes de violences sexuelles ainsi que les orphelins.

Pour marquer la célébration de la décennie, le chanteur congolais a offert le dimanche 27 août un concert gratuit à ses fans au stade municipal de Bandal en RDC. Les milliers de fans qui sont venus des quatre coins du pays étaient tous vêtus de blanc à la demande de leur idole.

En plus, ce grand événement dans sa ville natale revêtait une dimension assez symbolique pour l’Aigle après son retrait le dimanche 6 août dernier des Nuits de la Francophonie à Kinshasa. Dicap la Merveille, qui a livré un spectacle époustouflant devant une foule enthousiaste, en a profité pour adresser un message en musique à peine voilée aux autorités de son pays pour l’avoir écarté de la clôture des Nuits de la Francophonie. ‘’On est en blanc parce qu’on ne se mélange pas. On est blanc parce qu’on est propre, on n’aime pas la saleté’’, lance-t-il. Fally Ipupa a su clore ainsi ce chapitre sur la polémique de cet événement culturel et sportif en RDC.